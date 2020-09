Groenten & Bloemen voor de eerste keer virtueel en handelaars Hoogstraten gaan voor sfeer zorgen Toon Verheijen

18 september 2020

21u00 2 Hoogstraten Geen 30.000 bezoekers dit weekend aan de Hoogstraatse binnenstad voor een nieuwe editie van Groenten & Bloemen , maar Toerisme Hoogstraten presenteerde vrijdagavond wel het filmpje dat gemaakt is van een kunstwerk dat Tom De Houwer en een beperkte groep vrijwilligers maakten. De film wordt dit weekend getoond aan de Begijnhofkerk.

Ze deden dit om toch vast te houden aan de verbondenheid die Groenten & Bloemen elk jaar teweegbrengt. Triledgy zorgde voor een groot scherm dat heel het weekend staat opgesteld op het Begijnhof. “We hebben gekozen voor het Begijnhof omdat hier in 1999 de eerste editie is ontstaan”, zegt schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “Het is mooi dat we op deze manier toch die verbondenheid dat Groenten & Bloemen met zich meebrengt kunnen behouden. Creatief zijn was niet altijd vanzelfsprekend, want we hebben veel moeten aanpassen maar het resultaat mag er zijn.” Ann Leemans was projectcoördinator en haar broer Maarten Leemans, gemeenteraadslid voor Anders, stond mee in voor de technische realisatie met Jurgen Geevels.

Winkeliers

De winkeliers doen ook hun duit in het zakje om dit weekend toch een beetje sfeer in het straatbeeld te brengen. “Ondanks corona willen ze er toch een fijne editie van maken”, zegt Jan Van de Peer van Beleef Hoogstraten. “De etalages van de deelnemende handelaars worden mooi versierd in het thema Groenten & Bloemen én er staan of hangen grote foto’s van de bijzonderste stukken van de vorige jaren in zodat de bezoekers toch nog wat Groenten & bloemen-sfeer kunnen opsnuiven. Van de deelnemende etalages ‘in Groenten & bloemen’ worden ook foto’s gepost op Facebook. Iedereen kan daarop een stem uitbrengen. De winkel die de meeste stemmen achter zijn naam schaart, krijgt van Beleef Hoogstraten een mooie prijs. De winkeliers hebben weer heel wat in petto. Bovendien is het uiterst veilig winkelen op de ruime Vrijheid in Hoogstraten. Ook de winkels hebben ervoor gezorgd dat de veiligheid voor elke bezoeker gegarandeerd is.”



