Groenten & Bloemen pakt uit met met één creatie en film moet sfeer bij mensen thuis brengen Toon Verheijen

26 augustus 2020

22u18 0 Hoogstraten Covid-19 heeft ook Groenten & Bloemen op de knieën gekregen, maar de organisatie is wel niet bij de pakken blijven zitten. Verschillende vrijwilligers zijn volop aan het werk om één kunstwerk te creëren op één plaats.

“Groenten en Bloemen dat is hetzelfde als een grote groep enthousiaste vrijwilligers, adembenemende creaties en originele combinaties uit groenten, bloemen en fruit, gerealiseerd met vernuftige staaltjes techniek”, zegt projectcoördinator Ann Leemans. “In 2020 zijn die elementen er ook, maar toch een beetje anders als anders. Geen creaties die uitgestald staan op de Vrijheid, maar slechts één creatie op één plaats. Door middel van audiovisuele technieken gaan we proberen de sfeer bij de mensen thuis te brengen. Ondertussen zijn we, in samenwerking met onze vrijwilligers, begonnen aan de opbouw van het kunstwerk voor Hoogstraten in groenten & bloemen 2020 in de Rabboenizaal (GC Hoogstraten). Alles is woensdag in beeld gebracht door een cameraploeg.”

De creatie van Hoogstraten in groenten & bloemen wordt tijdens het derde weekend van september gereleased.