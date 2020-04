Grenzeloze liefde in Meersel-Dreef: vader en dochter spreken af op de grens Toon Verheijen

19 april 2020

12u01 7 Hoogstraten Frank Verheyen uit Meersel-Dreef had al een tijdje zijn dochter Lynn uit een eerdere relatie niet meer fysiek gezien omdat ze bij haar mama in Galder (Nederland) verblijft. In principe mochten ze elkaar wel zien, maar Frank nam het risico niet omdat ze in Nederland toch net iets minder streng met coronamaatregelen. Maar omdat het nu toch al zo lang duurde, spraken ze af pal op de grens. Met de betonblok ertussen.

“Het was best moeilijk, maar omdat ik vanuit Nederland foto’s zag hoe los ze daar omsprongen met de coronamaatregelen hadden we besloten om even ons co-ouderschap op te schorten”, zegt Frank. “Samen met mijn vriendin hebben we twee kindjes van 6 en 1 jaar en we wilden geen risico lopen. We hadden regelmatig contact natuurlijk met videobellen, maar dat is toch nog altijd anders dan elkaar echt zien. Mijn twee andere kinderen wilden de oudste Lynn ook echt nog eens zien. Dus kwam mijn ex op het idee om eens af te spreken echt pal op de grens. Het was een leuk weerzien en we hebben de veilige afstand gerespecteerd”, knipoogt Frank. “Maar ik hoop dat het binnenkort toch weer allemaal wat normaler kan verlopen."