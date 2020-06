Grensblokkakes verdwijnen stilaan Toon Verheijen

04 juni 2020

10u17 0

De grenzen zijn officieel nog niet volledig open, maar de stad is al wel begonnen met het wegnemen van de betonnen blokken en containers die sinds eind maart aan de grensovergangen werden geplaatst. Stilaan wordt dus alles in het werk gesteld om weer vlot over de landsgrenzen te geraken. Ook op de transportzone in Meer is de toegang al ietwat versoepeld. “Ondertussen herinneren we eraan dat het grensverkeer nog altijd beperkt blijft tot ‘essentieel grensverkeer’. Ga enkel de grens over als dit nodig is, niet voor plezierreisjes. Pas op 15 juni is de grens weer volledig open”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).