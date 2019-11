Gouden medaille voor Senna van VTI Spijker op internationale wedstrijd voor Hotel of Toerisme Toon Verheijen

18 november 2019

17u28 0 Hoogstraten Vier leerlingen van VTI Spijker namen van 11 november tot 16 november deel aan de Europese wedstrijd AEHT 2019 in het Kroatische Split. Senna Hendrickx wist er de gouden medaille te veroveren. Deze wedstrijd was voor leerlingen in de studierichting Hotel of Toerisme.

De Associatie van Europese Hotel- en Toerismescholen (AEHT) organiseert elk jaar een wedstrijd voor leerlingen van de laatste jaren uit het secundair onderwijs. In totaal nemen er elk jaar zo’n 500 leerlingen deel uit 22 Europese landen. Voor VTI Spijker namen dit jaar Senna Hendrickx (6de Restaurant-Keuken), Pieter Van Dijck (7de Banketbakkerij en Chocoladebewerking), Stéphanie Van Dijk (6de Toerisme) en Kobe Van Gils (6de Hotel). Senna behaalde een gouden medaille in de discipline ‘Decathlon’, in team met Kroatië en Oostenrijk. “Dit is een prachtig resultaat! Onze school heeft in deze discipline al drie keer goud behaald op vijf opeenvolgende deelnames”, zegt Stefan Jaeken, technisch adviseur van VTI Spijker.