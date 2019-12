Golden Earring hoofdact op eerste editie Grenspop - ook onderhandelingen met De Kreuners Toon Verheijen

06 december 2019

17u31 0 Hoogstraten Gevi Events pakt in mei 2020 uit met de eerst editie van Grenspop. Als headliner heeft organisator Gert Snoeys meteen Golden Earring kunnen strikken. Ook de onderhandelingen met De Kreuners gaan meer dan de goede richting uit net als de gesprekken met Bart Peeters. De bedoeling is om in totaal acht groepen op het podium te krijgen. Barking Bruce is een van de lokale groepen die in het voorprogramma zullen staan.

Gert Snoeys is al meer dan dertig jaar actief in de evenementenbranche en organiseerde eerder al concerten, maar een echt festival is de eerste keer. Het evenement zal plaatsvinden aan Paterspad. “Ik speelde al langer met het idee om eens iets groter te organiseren”, zegt Gert Snoeys. “Eindelijk komt het er nu van. Met Golden Eearring hebben we toch meteen een topper en de eerste reacties zijn meer dan positief. Daarnaast lopen er ook onderhandelingen met De Kreuners die we 25 jaar geleden ook al eens lieten spelen in Hoogstraten. Het zou mooi zijn omdat te kunnen herhalen na een kwarteeuw. Ook met Bart Peeters zijn we nog volop in onderhandeling. Gers Pardoel is ook bevestigd, maar moet nog getekend worden. Daarnaast onderhandelen we nog met een aantal namen. De bedoeling is ook dat we enkele lokale bands mee op de affiche zetten. Barking Bruce is er daar eentje van.”

Voorverkoop

De voorverkoop van de tickets start maandag om 18 uur via de facebookpagina van Grenspop. Kaarten zijn daarna ook te koopt in Dagbladhandel Kiosk op de Vrijheid. “Wie in december nog een ticket bestelt, betaalt 50 euro. Daarna zal de prijs 60 euro zijn en aan de kassa op 31 mei 70 euro.”