Gezocht: pleeggezinnen voor 70 kinderen in de Kempen Toon Verheijen

21 mei 2019

15u29 20 Hoogstraten Pleegzorg Provincie Antwerpen is op zoek naar pleeggezinnen om de 70 kinderen in de Kempen die momenteel op de wachtlijst staan een plaats te kunnen geven. Eén gezin op de 1.000 in Vlaanderen is pleeggezin, maar in Hoogstraten zijn er slechts 7. Daarom ondertekent de stad het charter om pleegzorggemeente te worden. “We zouden graag naar minstens 20 gezinnen gaan.”

Pleegzorg Antwerpen startte begin dit jaar een promotiecampagne in alle Antwerpse gemeentes met de smeekbede om pleegzorggemeente te worden. De campagne slaat aan, want ondertussen staat de teller op 53 gemeenten op een totaal van 69.

“De nood aan extra gezinnen is echt hoog”, zegt Ninke Neiyrynck van Pleegzorg Antwerpen. “In ons land groeien jaarlijks 10.000 kinderen op in een pleeggezin. Een goede en gemakkelijke plaats vinden is lang niet altijd evident. In tweederde van de gevallen is er geen goede match. Voor de Kempen bijvoorbeeld zijn er momenteel 70 kinderen die nog altijd een plaatsje zoeken. Moeilijkheden zijn vooral meerdere kinderen uit een gezin die ergens een plaats zoeken, kinderen met een beperking of heel jonge baby’tjes.”

Ook weekendopvang

Heel veel voorwaarden om pleeggezin te worden, zijn er niet. “Je moet uiteraard een blanco strafblad hebben en een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen”, zegt Ninke Neirynck. “Meestal zoeken we naar gezinnen voor een langdurige opvang van meer dan een jaar, maar we zoeken zeker ook gezinnen voor een kortere opvang of zelfs vakantie- en weekendopvang. Het moeilijkste is de crisisopvang: dan moet je als gezin van de ene op de andere dag een kind willen en kunnen opvangen.”

De stad Hoogstraten toont zich bereid om de zoektocht naar extra pleeggezinnen te ondersteunen. “Het sluit perfect aan bij de kindvriendelijke gemeente die we als Hoogstraten willen zijn”, zeggen burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) en schepen Faye Van Impe (N-VA).