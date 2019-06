Gevi Events opent bijkantoor in Marbella Toon Verheijen

07 juni 2019

15u44 8 Hoogstraten Gert Snoeys van evenementenorganisatie Gevi Events opent binnenkort een bijkantoor in het Spaanse Marbella. De voorbije jaren organiseert Gevi Events daar al een aantal feesten en de vraag lijkt alleen maar toe te nemen.

Gert Snoeys zit al dertig jaar in de evenementensector en moest de voorbije jaren herhaaldelijk naar Marbella om daar feesten te organiseren. Daarom besluit hij nu om daar een klein kantoor te openen. “De vraag stijgt inderdaad alleen maar van Belgen en Nederlanders om daar bedrijfsfeesten of privéfeesten te organiseren van A tot Z”, zegt Gert Snoeys. “Daarom lijkt het me gemakkelijk om daar een bijkantoor te openen. De bedoeling is om daar maandelijks toch zeker een of twee weken naartoe te gaan. Dat maakt het ook gemakkelijker om ter plaatse afspraken te maken met leveranciers of locaties te gaan bekijken. Nu moet dat allemaal telefonisch of per e-mail.” Binnenkort moet Gevi Events een trouwfeest organiseren voor 125 gasten op Marbella.

Op de nationale feestdag, 21 juli, is het eerstvolgende grote evenement dat Gevi Events organiseert. “Op Siroko Beach hebben we dan een feest voor Belgen. De 150 plaatsen waren heel snel bezet. Voor ons is dat van enorm belang, want als dat feest in de smaak valt dan komen daar sowieso nieuwe aanvragen uit voort.”