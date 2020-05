Gevangenismuseum heropent op 5 juni maar wel met reeks veiligheidsmaatregelen Toon Verheijen

23 mei 2020

14u41 0 Hoogstraten De vrijwilligers van het Gevangenismuseum in de Kapel op de Kolonie tellen af naar 5 juni. Dan gaan de deuren weer open met wel strenge veiligheidsmaatregelen. “Wat we geen structurele schade hebben geleden, hebben we te danken aan het feit dat we met vrijwilligers werken”, zegt Marc Sprangers.

Het Gevangenismuseum in Merksplas draait al jaren op een enthousiaste en gedreven groep vrijwilligers. Ook zij moesten de voorbije tien weken noodgedwongen toezien hoe de deuren van hun museum gesloten moesten blijven. “We zijn onverwoestbaar”, knipoogt Marc Sprangers. “Onze twee verhaallijnen – de geschiedenis van de strafuitvoering en het leven in de landloperkolonies – blijven ook aanspreken. En weet je: eigenlijk heeft de pandemie nu ook enkele verrassende raakpunten blootgelegd: gedetineerden startten met het maken van mondmaskers en de vrije wereld maakte kennis met het bezoek achter glas in de woonzorgcentra. Dat systeem wordt in sommige gevallen ook wordt toegepast in de gevangenissen bij wijze van veiligheidsmaatregel.”

Maatregelen

De Nationale Veiligheidsraad gaf 18 mei aan als richtdatum voor de heropening, maar het Gevangenismuseum kiest voor 5 juni. Het museum zal telkens open zijn op vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Enkel individueel bezoek of met de personen uit de bubbel zijn toegelaten. Per tijdslot van één uur mogen er slechts 40 personen tegelijkertijd binnen. Er is ook een eenrichtingsparcours uitgestippeld. Uiteraard geldt ook de anderhalve meterregel én het is verboden materialen aan te raken. Er wordt ook aangeraden om een mondmasker te dragen. Het museum voorziet op verschillende plaatsen ook de mogelijkheid om de handen te ontsmetten. Reserveren kan via booking@gevangenismueum.be (bij voorkeur) of telefonisch via 32.485 941 602. Een bewijs van reservatie moet worden meegebracht of aangetoond. De toegangsprijs is 6 euro. Voor kinderen onder de 12 jaar is de toegang gratis.