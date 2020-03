Geurkaars zet tafellaken in brand Jef Van Nooten

26 maart 2020

09u55 0

Aan Ganzendries in Hoogstraten is woensdagavond brand ontstaan in een gebouw. Iemand had er een geurkaars uit het oog verloren. De vlam bereikte na een tijd het tafellaken. Die vatte vuur. Het brandje was snel onder controle. De schade bleef beperkt.