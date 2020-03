Gemeentebesturen verspreiden massaal info rond coronavirus en leggen nadruk op hygiëne Toon Verheijen

02 maart 2020

14u18 8 Hoogstraten De gemeentebesturen in de Kempen nemen voorlopig geen extreme maatregelen rond het coronavirus. Overal worden wel de richtlijnen van de overheid zichtbaar uitgehangen. Overal wordt de nadruk op hygiëne gelegd.

“Wij hebben de zeven aanbevelingen van de Vlaamse overheid verspreid binnen onze organisatie en vragen die ook na te leven”, zegt communicatieverantwoordelijke Gitte Tilburgs van Baarle-Hertog. “Ook op onze website hebben we een bericht geplaatst. Bij het personeel zijn er voorlopig niet opvallend meer afwezigen.”

In Rijkevorsel en Merksplas volgen ze het goed op, maar worden ook geen speciale maatregelen genomen. “We communiceren via de website en sociale media. In onze school De Wegwijzer krijgen de leerlingen maandag een brief mee naar huis. Daarnaast wordt het thema ook behandeld in de klassen via het lessenpakket BE-Ready van het Crisiscentrum. Hierbij worden antwoorden gegeven op vragen zoals ‘Hoe zorg je voor een goede hygiëne tijdens een epidemie?’, ‘Hoe kan je jezelf beschermen om niet besmet te worden?’”

Handgels

In de openbare gebouwen van Lille worden overal de affiches ophangen en wordt alle informatie verspreid via de verschillende communicatiekanalen. “We hebben de affiches met hygiëne-instructies laten ophangen in de toiletten van alle gemeentelijke gebouwen”, zegt Wim Godschalk van de communicatiedienst. “Er staan ook extra handengels aan de loketten.”

In Beerse wordt er ook extra aandacht besteed aan hygiëne. “Onze schoonmaakdienst heeft informatie opgevraagd bij onze arbeidsgeneesheer over de te volgen procedure bij een epidemie. We besteden, net zoals bij een griepepidemie, vooral aandacht aan deurklinken en vlakke oppervlakten zoals bureaus, tafels, lessenaars, toetsenborden, computermuizen, enzovoort. We zorgen voor de juiste producten met het juiste percentage alcohol. Daarnaast informeren we ons personeel ook over een goede handhygiëne”, klinkt het daar.

Woonzorgcentrum

In Hoogstraten zijn wel wat afwezigen met gewone griep en verkoudheden, maar ook daar zijn ze nog niet ongerust. “Dat is een jaarlijks weerkerend fenomeen en we zien geen ongewone afwezigheidscijfers”, zegt Guy Muësen van de communicatiedienst. “Corona is nog niet tot het hoge noorden van België doorgedrongen, leren we uit de nieuwsbulletins die we uiteraard op de voet volgen. We hebben wel een interne mail rondgestuurd naar alle personeelsleden rond voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen en instructies inzake grondig handwassen. Op alle infoborden, aan de koffiemachines en in de toiletten, zijn affiches opgehangen inzake Corona-voorzorgsmaatregelen en grondig handwassen. Op de algemene Facebookpagina van de Stad Hoogstraten hebben we deze informatie ook gedeeld. Uiteraard zijn er in het woonzorgcentrum nog specifieke maatregelen om de bewoners daar te vrijwaren van virusinfecties, maar die gelden bij elke opstoot van griep of een ander virus.”

In de gemeente Vosselaar worden momenteel geen speciale maatregelen genomen. “Er zijn niet abnormaal veel zieken. Wie ziek is, raden we – net zoals bij griep overigens – aan om niet ziek te komen werken om geen collega’s aan te steken.”