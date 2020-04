Geen stormloop op Pelckmans Rijkevorsel en Hubo in Hoogstraten Toon Verheijen

18 april 2020

11u37 17 Hoogstraten In Vlaanderen mochten de tuincentra en doe-het-zelfzaken zaterdag onder strikte voorwaarden weer de deuren openen. Bij Tuincentrum Pelckmans in Rijkevorsel was er aardig wat volk, maar op de parking was het zeker niet drukker dan op een gewone zaterdag. Klanten moeten er verplicht een (ontsmette) winkelkar nemen en er wordt opgeroepen om alleen te komen winkelen.



Bij doe-het-zelfzaak Hubo in Hoogstraten hetzelfde beeld. Op een gewone zaterdagvoormiddag is het er veel drukker. De winkelkarretjes zijn buiten weggenomen. Wie buiten komt, moet zijn kar aan een medewerker geven en die wordt dan onmiddellijk ontsmet. Het aantal klanten in de winkel wordt ook beperkt. Er geldt het principe dat de volgende klant pas binnen mag gaan als een andere klant is buitengekomen. Een medewerker van de winkel leidt buiten alles in goede banen.



