Géén privéfeesten in zaal Pax vanaf 1 januari 2021 Toon Verheijen

22 juni 2020

22u14 2 Hoogstraten Het beheer van de zaal Pax komt in afwachting van het bouwen van een nieuw te bouwen cultuurhuis op die site vanaf 1 januari 2021 in handen van de stad. En dat gaat gevolgen hebben, want vanaf die datum zullen er géén koffietafels, communiefeesten of verjaardagsfuiven meer mogen plaatsvinden. De stad gaat wel werken aan een ‘zalenzoeker’ en die ter beschikking stellen van de inwoners.

De stad Hoogstraten sloot recent een erfpachtovereenkomst met de kerkfabriek en het bisdom voor de site Pax in de Dr. Versmissenstraat. Op die site komt tegen 2024 een gloednieuw cultuurhuis. “In afwachting nemen wij als stad wel de uitbating van de zaal over”, zegt schepen van Cultuur Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “Dat betekent dat er vanaf dan géén privéfeesten meer kunnen doorgaan behalve dan de feesten die al in de boek stonden. Die worden wel mee overgenomen.” Oppositiepartij CD&V was het daar niet mee eens. “Zaal Pax heeft altijd grotendeels gedraaid op privéfeesten”, zegt Ward Baets. “De zaal is daar ook ideaal voor en nu neem je dat dus weg. Waar kunnen de mensen dan terecht? We vinden het ook onterecht omdat het onze inwoners zijn die vroeger al mee betaald hebben aan de verbouwingen in de zaal en nu ook zullen meebetalen aan de erfpacht. Maar ze mogen er dan wel geen gebruik van maken?”

Zalenzoeker

De stad wil echter niet afwijken van de reglementen. “We laten in geen enkele gemeentelijke infrastructuur privéfeesten door”, zegt schepen Wittenberg. “Dus we trekken gewoon de gangbare lijn door. We gaan in het najaar wel een zalenzoeker opstellen zodat mensen in één oogopslag het volledig aanbod van zalen kunnen bekijken en wat de mogelijkheden zijn.”