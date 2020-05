Géén Heilig Bloedprocessie en géén jaarmarkt: het wordt echt een stille zomer in Hoogstraten Toon Verheijen

05 mei 2020

22u42 0 Hoogstraten Het hing al een tijdje in de lucht, maar de kogel is door de kerk. De Heilig Bloedprocessie 2020 zal definitief niet doorgaan. Na Boxtel in Nederland en Brugge en Sint-Lenaarts in Vlaanderen heeft ook Hoogstraten beslist om de processie niet te laten plaatsvinden. Het is de eerste keer sinds WOII dat de processie niet zal doorgaan.

“Uiteraard doen we dit met spijt in het hart, maar we beseffen dat er in deze tijden belangrijker zaken zijn. Gezondheid en veiligheid komen nu op de eerste plaats”, zeggen Rob Brosens en pastoor Bart Rombouts van het Heilig Bloedcomité. “Maar toch willen we een klein beetje Heilig Bloed vieren. Fysiek samenkomen kunnen we nu niet of in mindere mate. Meer dan ooit hebben we echter nood aan nabijheid en verbondenheid.”

Overal kaarsjes

Enkele jaren geleden startte de parochie met een nieuw initiatief. Op de avond van de jaarmarkt konden mensen in de Begijnhofkerk een kaarsje branden. Jongeren nodigden passanten op de Vrijheid uit om naar binnen te komen. Vorig jaar stond de teller op ongeveer 1000 brandende kaarsjes. “Omwille van de coronacrisis kan ook Light a candle dit jaar niet doorgaan, maar we hebben naar een alternatief gezocht. Zou het niet mooi zijn dat op vele plaatsen in Hoogstraten en de deelgemeenten op zaterdagavond 6 juni een kaars aan het raam brandt? Om 20 uur luiden we de feestklokken van de Sint-Katharinakerk. Op datzelfde moment willen we applaudisseren voor al onze helden van de zorg. Velen blijven zich deze dagen inzetten voor anderen. “

Noveenkaarsen

De parochie heeft ook speciale noveenkaarsen laten maken. “We lieten er maken met het logo van Heilig Bloed. Deze noveenkaarsen kosten 7 euro en worden te koop aangeboden bij de meeste bakkers en apothekers. De opbrengst van de kaarsen staan we graag af aan de Hoogstraatse welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je.”

Ook de jaarmarkt en de stratenloop zullen dit jaar niet plaatsvinden al wordt voor de stratenloop nog een alternatief gezocht.