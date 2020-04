Geen Graspop, Sunrise Festival, Reggae Geel of Antilliaanse Feesten: het wordt een stille zomer Toon Verheijen Wouter Demuynck Jurgen Geyselings

15 april 2020

19u35 58 Hoogstraten De kogel is door de kerk. Tot eind augustus zullen er in ons land géén grootschalige festivals mogen plaatsvinden. Dat betekent dat grote namen als Reggae Geel, Sunrise, Graspop en de Antilliaanse Feesten nu al moeten werken aan de editie van 2021.

Sunrise

Het Sunrise Festival op de Lilse Bergen zou normaal gezien plaatsvinden op 25, 26 en 27 juni. “We begrijpen heel goed dat dit een flinke teleurstelling zal zijn voor onze festivalgangers en wij hadden niets liever gedaan dan samen met hen onze jaarlijkse summer kick-off te vieren", klinkt het bij de organisatie. “Deze situatie raakt niet alleen onze festivalgangers en onszelf als organisatie, maar ook een hele ketting van bedrijven en mensen die stuk voor stuk ontzettend hun best doen om Sunrise Festival elk jaar weer mogelijk te maken.”

Wie al een ticket en/of accommodatie heeft geboekt, krijgt begin mei met meer details over wat er nu moet gebeuren. “Wij willen iedereen vragen om in de tussentijd even geduld te hebben en ons niet te mailen of berichten te sturen, zodat wij ons nog heel even volledig kunnen focussen op een vlotte afhandeling met alle betrokken partijen.”

Antilliaanse Feesten

De Antilliaanse Feesten aan de Blauwbossen in Minderhout zouden dit jaar plaatsvinden op 7 en 8 augustus. Het grootste carribean festival ter wereld zou dit jaar aan de 38ste editie toe zijn. “Ons Hoogstraats festival is zeer internationaal gericht, zeer bekend en wereldwijd gewaardeerd in zijn segment”, zegt organisator Lode Verschueren. “Persoonlijk besefte ik al op 12 maart, de avond van de aankondiging van de eerste maatregelen, dat ook Antilliaanse Feesten 2020 in gevaar was. De geesten zijn snel gerijpt en het feit dat iedereen getroffen is, betekent dat ik dit rustig en gelaten kan dragen, samen met al onze medewerkers en fans.”

Reggae Geel

De 42ste editie van Reggae Geel zou plaatsvinden van 30 juli tot en met 1 augustus. “We hadden dit eigenlijk al lang verwacht”, zegt Kris Eelen. “We hebben de situatie met de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen (waar Eelen ondervoorzitter van is, red.) van dichtbij opgevolgd en we wisten dat het er niet goed uitzag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet zo ongelukkig mee ben, want nu is er tenminste duidelijkheid. Het zal een hoop geld kosten. We zullen zien hoe we deze moeilijke situatie te boven komen.”

Het is de allereerste keer dat een editie van het reggaefestival moet worden uitgesteld. “We hebben het geluk dat we al jaren bestaan en dus een buffer hebben, maar die is niet oneindig. Het wordt ook uitkijken hoe de leveranciers zullen reageren, want er zijn al een hoop offertes getekend. Wat de groepen betreft, zijn er ook al veel voorschotten betaald en hotels geboekt. Ik hoop dat de artiesten inzien dat ze best niet hun resterende gage. opeisen.”

Graspop

Ook de metalhoogmis Graspop zal dus niet doorgaan van 18 tot 21 juni. De 25ste editie zal voor 2021 zijn. “ Metal Meeting 2020 gaat niet door en we zijn er kapot van. We voelden dit uiteraard aankomen, maar we bleven toch hopen. We respecteren de beslissing van de regering en beseffen maar al te goed dat het risico op Covid-19-infecties veel te groot is op een plek waar meer dan 50.000 festivalgangers uit meer dan 100 landen bij elkaar komen om te feesten. We willen niet de oorzaak zijn van een nieuwe opstoot.”

Na Fir Bolg

“Met pijn in het hart moeten we ons festival in juli annuleren”, staat te lezen bovenaan de mededeling waarmee de organisatie op zijn Facebookpagina naar buiten komt. “Zonder meer willen we iedereen die ons hielp bij de voorbereidingen tot hiertoe, heel erg bedanken. Vele vrijwilligers zijn immers al maanden bezig met de organisatie van onze editie in 2020.”

Na Fir Bolg leeft ook mee met de organisaties waarvoor het festival jaarlijks geld inzamelt. “Het zal vreemd zijn om dit jaar niet samen te feesten met jullie, en niet samen te werken met alle vrijwilligers”, gaat het verder. “Ook voor de organisaties waarvoor ons festival jaarlijks geld inzamelt is dit een opdoffer. We beseffen dat dit nieuws niet enkel voor ons festival, maar ook voor vele anderen een tegenslag betekent.”

Hoe het juist verder moet nu, vergt van de organisatie nog even denkwerk. “We hebben nu even tijd nodig om alle betrokken partijen te contacteren, om alles op een rijtje te zetten en om ons te organiseren. We proberen dit zo snel mogelijk te doen”, staat er nog te lezen. “Mensen met tickets moeten zich geen zorgen maken, ook hierover communiceren we zo snel mogelijk.”