Géén geïntegreerd veiligheidscentrum in Hoogstraten: brandweer en politie zoeken elk nieuwe locatie Toon Verheijen

11 mei 2020

22u04 0 Hoogstraten De politiezone Noorderkempen krijgt op termijn een nieuw hoofdkantoor in Hoogstraten. Er lopen momenteel verschillende verkende gesprekken. Nieuw is wel dat de piste van een veiligheidscentrum – een gebouw dat gedeeld zou worden met de brandweer – is verlaten. “Een gecombineerde kazerne biedt te weinig synergie”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).

Het was niet meteen een geheim dat de politiezone Noorderkempen op zoek was naar een nieuw hoofdkantoor omdat het huidige pand aan de Vrijheid te klein aan het worden was en bovendien niet meteen centraal ligt. Nog tijdens de vorige legislatuur werd het idee geopperd om naar een geïntegreerd veiligheidscentrum te gaan waarbij politie en brandweer onder één dak zouden komen te zitten. Want ook de brandweer zoekt naar een nieuwe locatie waarbij de huidige kazernes van Hoogstraten en Meerle zouden eengemaakt worden. “Ondertussen zijn de geesten zover gevorderd dat we die optie verlaten”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “De synergie-effecten voor zo’n gemeenschappelijke kazerne zouden te klein zijn. De voorkeur van het politiecollege gaat uit naar een meer centrale plaats in de zone dan nu het geval is, centraal dus voor Rijkevorsel, Merksplas, Hoogstraten en alle deelgemeenten. Voor de brandweer moeten we dan weer een locatie hebben waarbij we de aanrijtijden voor Meer, Meerle en Meersel-Dreef korter kunnen maken.”

Gesprekken

Voor beide kazernes blijft het voorlopig onduidelijk waar ze uiteindelijk gaan komen al doen er al veel locaties de ronde. “We hebben enkele verkennende gesprekken gevoerd, maar er is absoluut nog geen beslissing genomen en er zijn zeker nog geen knopen doorgehakt. Laat staan dat er al een optie zou genomen zijn op een grond.”