Geen fysieke grenscontroles of versperringen, maar wat mag u als Belg uit de provincie Antwerpen richting Nederland en wat mogen Nederlanders richting Antwerpen? Toon Verheijen

30 juli 2020

08u46 119 Hoogstraten De Nederlanders wordt aangeraden om niet naar de provincie Antwerpen te gaan voor welke reden dan ook buiten een echt essentiële verplaatsing, maar dat geldt ook voor de bewoners van de grensgemeenten (en daarbuiten) die naar Nederland willen. We zetten alles op een rijtje.

In Nederland hebben ze een oranje reisadvies gegeven voor de provincie Antwerpen, wat er op neerkomt dat verplaatsingen naar onze provincie ten stelligste worden afgeraden. Ook in de omgekeerde richting geldt dat. Er is wel beslist om deze keer géén betonblokken, containers of wat dan ook aan de grensovergangen te plaatsen. Er komen ook geen grenscontroles. Zorgrprofessionals, grensmedewerkers en transportmedewerkers mogen wel de grens over.

Concreet voor inwoners van de provincie of reizigers vanuit de provincie Antwerpen:

1. Reis alleen van Antwerpen naar Nederland als het noodzakelijk is. Wie uit de provincie naar Nederland komt en er verblijft, moet 14 dagen in quarantaine gaan.

2. Doe géén boodschappen, horecabezoeken of gezellige uitstapjes in Nederland

3. Wie vanuit de provincie Antwerpen een reis heeft geboekt naar Nederland, wordt geadviseerd die te annuleren tenzij de reis noodzakelijk is

Concreet voor de Nederlanders die naar de provincie Antwerpen zouden willen komen:

1. Reis alleen naar de provincie Antwerpen als het noodzakelijk is

2. Kom je terug uit de provincie Antwerpen naar Nederland, dan word je dringend geadviseerd om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan

3. Boodschappen doen, tanken, winkelen, horecabezoek, dagjes uit en weekenden weg kunnen voorlopig niet.

4. Voor bepaalde groepen reizigers geldt een uitzondering. Voor bijvoorbeeld zorgprofessionals, grensmedewerkers en transportmedewerkers geldt dat als zij voor hun werk reizen, zij niet in thuisquarantaine hoeven, tenzij zij klachten hebben.

5. Je kunt wel door de provincie naar je bestemming reizen als deze buiten het ‘oranje’ gebied ligt, maar stop niet om te rusten of te tanken.