Géén evenementen klein of groot in Hoogstraten tot eind augustus: “Huidige besmettingen te wijten aan één evenement en dat willen we nu vermijden” Toon Verheijen

29 juli 2020

20u16 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten verbiedt tot eind augustus alle evenementen op haar grondgebied. Het huidige besmettingscijfer is volgens de stad bijna volledig tot één evenement terug te brengen. Het schrappen is opnieuw een streep door de rekening van een aantal organisatoren. Zo moet Gevi Events bijvoorbeeld twee intieme concerten van Mama’s Jasje afgelasten. “Een zure appel, maar uiteindelijk hebben we er wel begrip voor want de gezondheid gaat voor. We verplaatsen de concerten naar een latere datum”, aldus organisator Gert Snoeys.

Het stadsbestuur heeft net als de andere gemeenten in de provincie Antwerpen moeten vaststellen dat provinciegouverneur Cathy Berx de coronamaatregelen enorm verstrengd heeft. Nochtans blijft het aantal besmettingen in Hoogstraten beperkt tot een zevental. “Maar vermoedelijk zal het nog wel in de hoogte gaan en moeten we ook hier heel strikt de maatregelen volgen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “En we willen ook duidelijkheid verschaffen en daarom schaffen we alle evenementen af tot eind augustus. Vooral omdat we weet hebben dat de besmettingen die er nu zijn geweest grotendeels te wijten zijn geweest aan één evenement. We willen vermijden dan nieuwe samenscholingen leiden tot nieuwe besmettingen. Daarom ook zal ons nieuw evenement Hoogstraatse Cultuurstraten niet doorgaan.” Wel dat éne evenement is, wil de stad niet kwijt.

Mama’s Jasje

Een van de gedupeerde organisatoren is Gert Snoeys van Gevi Events. Hij had eind augustus twee intieme concerten van Mama’s Jasje op het programma staan. Een van de concerten was al volledig uitverkocht en het tweede ook op enkele tickets na. “Het is een spijtige zaak, maar de gezondheid gaat voor”, zegt organisator Gert Snoeys. “We zullen samen met de groep en het management naar een nieuwe datum zoeken. De tickets blijven dan ook geldig.”

Triagecentrum

Ondertussen zijn ook de voorbereidingen gestart om het triagecentrum weer op te starten op de parking van voetbalclub Hoogstraten. Hier kunnen inwoners van Hoogstraten zich op corona laten testen. In dat triagecentrum zullen de meewerkende dokters zich ook bezighouden met de contactopsporing, uiteraard in goede afspraken met de Vlaamse overheid. Indien de coronacijfers dat vereisen, zal het triagecentrum half augustus operationeel zijn.