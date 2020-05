Geen énkele bewoner van wzc Stede Akkers besmet met Covid-19: “Een pak van ons hart” Toon Verheijen

09 mei 2020

14u16 0 Hoogstraten Het Agentschap Zorg & Gezondheid heeft de voorbije dagen de 139 bewoners van woonzorgcentrum Stede Akkers getest op COVID-19. Uit de resultaten die de stad en OCMW zaterdagvoormiddag kregen, bleek dat geen enkele bewoner besmet is. “We bekijken nu of we de bezoekregeling druppelsgewijs kunnen versoepelen”, klinkt het.

De resultaten van de testen werden op gejuicht onthaald. “De resultaten van de COVID-19-testen zijn een pak van ons hart”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Ik wil alle medewerkers van het woonzorgcentrum, de bewoners en zeker ook de familieleden van de bewoners bedanken omdat ze de preventiemaatregelen zo goed hebben toegepast. Dit is het resultaat van het grote samenhorigheidsgevoel dat ik al weken in Hoogstraten merk en zeker bij iedereen die betrokken is bij het woonzorgcentrum en de hele campus Stede Akkers.”

Medewerkers

Vorige week geraakte wel bekend dat drie personeelsleden besmet waren geraakt. “Maar omdat iedereen vanaf dag één op een voorbeeldige manier alle voorschriften rond mondmaskers en beschermingskledij heeft toegepast, blijkt nu dat het virus niet is overgedragen aan de bewoners. Een dikke pluim voor hun professionalisme en betrokkenheid”, vult schepen van Zorg Roger Van Aperen (N-VA) aan.

Als we een aangepaste bezoekregeling gaan toepassen, is het de bedoeling dit zo veilig mogelijk te doen. Knuffels zullen jammer genoeg nog niet kunnen en we zullen moeten werken met mondmaskers en de vereiste sociale afstand van 1,5 meter Directrice Els Timmermans

Aangepaste bezoekregeling

In het kader van nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid zal nu worden nagegaan in hoeverre een druppelsgewijze aanpassing van de bezoekregeling kan worden opgestart. “De federale en Vlaamse regering stellen voor om vanaf 18 mei 2020 één bezoeker per bewoner toe te laten die één keer in de week mag langskomen", zegt directeur Woonzorg Els Timmermans. “Als we een aangepaste bezoekregeling gaan toepassen, is het de bedoeling dit zo veilig mogelijk te doen. Knuffels zullen jammer genoeg nog niet kunnen en we zullen moeten werken met mondmaskers en de vereiste sociale afstand van 1,5 meter. Maar daarnaast moeten we ook rekening houden met de mentale gezondheid van onze bewoners en hun familieleden, die elkaar al sinds 12 maart missen. Het wordt een evenwichtsoefening om die twee zaken met elkaar te verzoenen, maar dit gaat ons lukken. Daar zijn we van overtuigd.”

Zodra hier afspraken over zijn gemaakt, zal dit worden gecommuniceerd aan bewoners, families en de Hoogstraatse bevolking. Vermoedelijk kan hierover aan het einde van de week worden gecommuniceerd.

Het woonzorgcentrum wil graag alle families en vrienden van bewoners danken voor het voelbaar vertrouwen. Het bezoekverbod vraagt emotioneel veel van hen. “Daarom staan onze medewerkers ook klaar om hen te woord te staan, als ze nood voelen tot een gesprek. Het paramedisch team is steeds bereid om een familielid/vriend(in) in contact te brengen met een bewoner via een telefonisch gesprek, een raamcontact of een gesprek via videoverbinding.