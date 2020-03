Géén EK-dorpen, maar wel ‘All you need is love’ en waarschuwingsborden voor politie en warenhuizen: bedrijf Triledgy uit Hoogstraten heeft nog werk Toon Verheijen

22 maart 2020

08u34 0 Hoogstraten Het bedrijf Triledgy uit Hoogstraten springt de lokale politie en het Het bedrijf Triledgy uit Hoogstraten springt de lokale politie en het stadsbestuur van Hoogstraten bij en heeft drie grote schermen geplaatst op enkele invalswegen . Het bedrijf is blij dat ze op deze manier haar steentje kan bijdragen en bovendien stonden de schermen stil nu zowat de hele sport- en evenementensector is stilgevallen. “We hebben ook mogen meewerken aan All you need is love voor RTL4 in Nederland. Boodschappen van mensen voor hun geliefden die ze nu niet kunnen zien. Heel emotioneel bij momenten”, vertelt Reinaart Moorkens.

Triledgy verhuurt en verkoopt grote en kleine LED-schermen in allerlei mogelijke toepassingen. Het is vooral actief in de evenementensector. Nadat eerder al verschillende sportevenementen zoals onder meer het komende EK 2020 werd geschrapt, liep het orderboek van Triledgy stilaan leeg. “Het was even een zure appel want we hadden toch wel verschillende EK-dorpen in onze agenda staan”, zegt Reinaart Moorkens. “Maar we beseffen ook wel dat het niet anders kan. En we zijn ervan overtuigd dat de mensen die nu geboekt hebben de weg wel weer zullen vinden naar ons, maar dat is natuurlijk pas volgend jaar. Ik denk dat veel mensen er niet bij stilstaan dat het wegvallen van een evenement ook voor heel wat toeleveranciers nare gevolgen heeft.”

Alternatieven

Het leek er dus op dat heel wat schermen van Triledgy de komende tijd werkloos in de hangaar zouden staan, maar niets is minder waar. “We kregen vrijdag al de vraag van de stad Hoogstraten en de politie om op enkele grote invalswegen zo’n scherm te plaatsen met ‘Beperkte toegang – samen tegen corona’ of ‘Alleen noodzakelijke verplaatsingen – samen tegen corona’. De schermen vallen op en zullen hopelijk toch hun effect hebben. De stad krijgt ook de software van ons ter beschikking zodat ze indien nodig de boodschap nog wat kunnen aanpassen. Maar we krijgen ook heel wat vragen van onder meer apothekers en warenhuizen om een scherm te plaatsen met daarop nog eens de richtlijnen of belangrijke boodschappen rond corona.”

All you need is love

Het mooiste wat Triledgy de voorbije dagen mocht doen, is meewerken aan het populaire Nederlandse televisieprogramma ‘All you need is love’. “We gingen langs met onze schermen om bij ziekenhuizen, rusthuizen, bij zorgkundigen, familie of wat dan ook langs te gaan met een emotionele boodschap”, vertelt Reinaart Moorkens. “Het was eigenlijk best ontroerend om met die boodschappen langs te gaan bij al die mensen. Er zijn veel traantjes gevloeid. We zijn er best wel trots op dat we er aan hebben mogen en kunnen meewerken. En vooral dat we het samen met Endemol toch op relatief korte tijd hebben kunnen inblikken.”

https://www.triledgy.com/