Geen Aardbeienfestival, geen Grenspop en vraagtekens achter braderij en Heilig Bloed Toon Verheijen

31 maart 2020

14u11 3 Hoogstraten Hoogstraten zou dit voorjaar twee nieuwe festivals verwelkomen, maar het coronavirus zet daar definitief een kruis over. Geen Golden Earring, Bart Peeters en De Kreuners of André Hazes dus. Daarnaast is het nog onzeker wat er gaat gebeuren met de evenementen die jaarlijks veel volk naar het centrum van Hoogstraten trekken zoals de Heilig Bloedprocessie, de daaraan gekoppelde jaarmarkt en nog iets vroeger de braderij die in een volledig nieuw kleedje gestoken zou worden.

Ze hadden er zo naar uitgekeken de mannen achter het Aardbeienfestival die later dit jaar ook weer de Oktoberfesten organiseren. Voor de eerste editie van het gloednieuwe festival hadden ze niemand minder dan André Hazes kunnen strikken samen met onder meer Wim Soutaer, Johan Veugeler en Laura Lynn. Het was in het begin nog even bang afwachten, maar toen duidelijk werd dat de crisis alleen nog maar zou toenemen, zagen ze bij de organisatie de beu al wel hangen. “Wij vinden dit jammer want keken hier enorm naar uit maar uiteraard staat de gezondheid en het welzijn van onze bezoekers boven alles”, zegt Nick Jorissen. “Wij zijn momenteel in gesprek met alle partijen en instanties om het evenement te verplaatsen. “Alle reeds gekochte kaarten blijven geldig voor deze nieuwe datum. Indien u op deze nieuwe datum op een of andere manier verhindert bent zal er een mogelijkheid zijn om dit ticket in te ruilen voor het Aardbeienfestival van volgend jaar. Hopende op uw begrip en we hopen er alsnog op korte termijn een groot feest van te mogen maken.”

Grenspop

Gevi Events wilde op 31 mei voor de eerste keer Grenspop organiseren aan het Paterspad in Minderhout. Duizenden tickets waren al de deur uit voor het rockfestival met namen als Golden Earring, Bart Peeters en De Kreuners. “Tot onze grote spijt, maar uiteraard ook met alle begrip moeten we het festival uitstellené, zegt Gert Snoeys. “We hebben al wel een nieuwe datum kunnen prikken. Dat zal 23 mei 2021 worden. We line-up kunnen we behouden. De tickets die al gekocht zijn, blijven geldig voor dan. Diegene die al een ticket hadden zullen als compensatie voor 10 euro aan drankbonnen krijgen. Ook de personen die in 2020 nog een ticket kopen zullen zullen die tegemoetkoming nog krijgen. Personen die vragen hebben betreffende het festival kunnen mailen naar info@gevi-events.com.”

Heilig Bloed

Maar er staan nog meer vraagtekens achter komende evenementen. Zo staan in mei onder meer de braderij op het programma en begin juni de Heilig Bloedprocessie en de daaraan gekoppelde jaarmarkt. Nog wat later op de zomer is er dit jaar ook het driejaarlijkse Internationaal Folklorenfestival Hoogstraten met voornamelijk buitenlandse dansgroepen. Zo werd in februari nog de komst van een Colombiaanse groep aangekondigd. Of de Antilliaanse Feesten al zijn we dan eerder ook al tegen het einde van de zomervakantie. Die laatste twee zijn nog veraf, maar de braderij, Heilig Bloed en de jaarmarkt zijn dichterbij. “Deze beslissingen zullen we binnenkort samen met de organisatoren moeten nemen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We moeten er denk ik vanuit gaan dat er tot tegen de zomervakantie geen grote evenementen zullen doorgaan. We zullen na het overleg met alle organistoren alles op een rijtje zetten en uiteindelijk het gezond verstand laten zegevieren.”