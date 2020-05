Geen 35ste editie van Stratenloop Hoogstraten: “Loop op 10 juni minstens 5 kilometer vanuit uw kot” Toon Verheijen

06 mei 2020

21u26 5 Hoogstraten Dit beeld zullen ze in Hoogstraten dit jaar niet zien tijdens de Heilig Bloedweek. A Dit beeld zullen ze in Hoogstraten dit jaar niet zien tijdens de Heilig Bloedweek. A lle evenementen groot en klein zijn tot en met 14 juni verboden. Ook privéfeesten zullen niet toegelaten worden. Voor de Stratenloop hopen de organisatoren op een alternatieve versie. “Loop de vijf kilometer vanuit uw kot”, klinkt het.

Geen eerste editie van Grenspop, het Aardbeienfestival was al afgelast, de Antilliaanse Feesten kunnen niet doorgaan, geen Heilig Bloedfestival. De grote braderij van midden mei is ook geschrapt en gaan ook de Heilig Bloedprocessie, de jaarmarkt, de kermis en nu ook de stratenloop worden geschrapt. “We moeten de gezondheid van onze inwoners op de eerste plaats zetten", zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Met pijn aan het hart, want de maanden mei en juni zijn traditioneel maanden waar we als Hoogstratenaren veel buitenkomen. We hopen dat we na 15 juni weer kunnen samenkomen en een feestje kunnen houden.”

Vergunningen

Alle evenementen groot en klein tot 14 juni gaan dus niet door. Vergunningen die al uitgereikt zijn, zullen ingetrokken worden. Het reglement geldt ook voor privéfeesten, grote bruiloften en optredens. “De organisatie van de 35ste stratenloop wil deze editie wil niet zomaar voorbij laten gaan", zegt schepen van Sport Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “Zij doen een oproep om op 10 juni vijf kilometer te lopen vanuit uw eigen kot. ZE roepen wel op om nog altijd alle voorzorgsmaatregelen te respecteren.” 35 deelnemers die zich registreren op Strava maken kans op een waardebon van 20 euro. Nog eens 35 anderen krijgen een goodiebag met Hoogstraatse producten.

Kaarsen voor het raam

Het Heilig Bloedcomité roept dan weer op om op 6 juni ‘s avonds een kaars te branden om 20 uur.