Gedetineerde ontsnapt uit gevangenis van Wortel ttr

11 januari 2020

12u16

Bron: VRT NWS 4 Hoogstraten Twee gedetineerden uit de strafinrichting van Wortel, deelgemeente van Hoogstraten in de provincie Antwerpen, hebben afgelopen nacht een poging ondernomen om te ontsnappen. Eén van hen werd al meteen op het gevangenisterrein gevat, de andere kon ontkomen. Dat meldt VRT NWS en het nieuws wordt bevestigd door het gevangeniswezen.

Wie de gedetineerden zijn en voor welke feiten ze in de gevangenis zaten, kon het gevangeniswezen nog niet meedelen. Ook over de manier waarop ze uit hun cel zijn geraakt, zijn nog geen details bekend. “Het enige dat ik nu kan zeggen, is dat afgelopen nacht twee gedetineerden vanuit hun cel een poging tot ontsnapping hebben ondernomen. Een van hen kon op het terrein van de gevangenis gevat worden, de andere is kunnen vluchten”, zegt Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen.

“Er is momenteel een zoekactie aan de gang en ook de lokale en regionale directie zijn ter plaatse. De omstandigheden van de ontsnapping worden onderzocht.” Mogelijk volgen er later op de dag nog meer details.

Door de ontsnapping en het onderzoek ter plaatse is het bezoek in de gevangenis afgelast.