Gedetineerde ontsnapt uit gevangenis van Wortel via gat in celmuur

11 januari 2020

12u16

Bron: belga 112 Hoogstraten Twee gedetineerden uit de strafinrichting van Wortel, deelgemeente van Hoogstraten in de provincie Antwerpen, hebben afgelopen nacht een poging ondernomen om te ontsnappen. Eén van hen werd al meteen op het gevangenisterrein gevat, de andere kon ontkomen. Dat meldt VRT NWS en het nieuws wordt bevestigd door het gevangeniswezen.

“De ontvluchte gedetineerde is van Tunesische afkomst, zonder recht op verblijf”, zegt Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen. “Hij was veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar effectief voor vermogensdelicten en zat sinds 2 februari 2018 in de gevangenis. Via een gat in de muur van zijn cel heeft hij zich op het terrein van de gevangenis kunnen begeven. De omstandigheden waarin hij nadien alsnog de inrichting heeft kunnen ontvluchten, worden volop onderzocht.”

Zijn celgenoot was langs hetzelfde gat naar buiten gegaan, maar kon op het gevangenisterrein gevat worden.

Door de ontsnapping en het onderzoek ter plaatse is het bezoek in de gevangenis afgelast.