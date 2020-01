Gedetineerde die via gat in celmuur ontsnapte uit gevangenis van Wortel is opgepakt in Nederland ttr en Jef Van Nooten

11 januari 2020

12u16

Bron: Belga, eigen berichtgeving 112 Hoogstraten Twee gedetineerden uit de strafinrichting van Wortel, deelgemeente van Hoogstraten in de provincie Antwerpen, hebben vrijdagnacht een poging ondernomen om te ontsnappen. Eén van hen werd al meteen op het gevangenisterrein gevat, de andere kon ontkomen. Het ging om Rachid Sami, een Tunesiër die in de gevangenis zat voor gewapende overvallen. Hij kon zaterdagavond worden opgepakt in Nijmegen.

“De ontvluchte gedetineerde is van Tunesische afkomst, zonder recht op verblijf”, vertelde Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen zaterdagmiddag. “Hij was veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar effectief voor vermogensdelicten en zat sinds 2 februari 2018 in de gevangenis. Via een gat in de muur van zijn cel heeft hij zich op het terrein van de gevangenis kunnen begeven. De omstandigheden waarin hij nadien alsnog de inrichting heeft kunnen ontvluchten, worden volop onderzocht.”

Eén celgenoot was langs hetzelfde gat naar buiten gegaan, maar kon op het gevangenisterrein gevat worden. Ook een derde celgenoot was mee door het gemaakt gat gekropen, maar geraakte nadien niet verder. Hij is daarop terug door het gat naar zijn cel gekropen.

Beugel

Veel mensen vragen zich of hoe een gedetineerde anno 2020 zomaar een gat in de muur van zijn cel kan maken. Volgens de eerste vaststellingen heeft de ontsnapte gevangene dat waarschijnlijk gedaan met de beugel van het televisietoestel.

“Hij maakte het gat in het toiletgedeelte van zijn cel. Op dat deel heb je ’s nachts geen zicht van op de gang”, vertelt een cipier van de gevangenis in Wortel. “Het personeel valt alleszins niks te verwijten bij deze ontsnapping. De gedetineerde heeft net zoals enkele weken geleden in Turnhout gebruikt gemaakt van donkere zones en onbewaakte plekken om te ontsnappen.”

Nadat de gedetineerde een gat in zijn celmuur had gemaakt, kwam hij op een gevangenisterrein zonder licht of camera’s. Het personeel zou het ontbreken van camera’s op dat terrein al jarenlang aanklagen.

Door de ontsnapping en het onderzoek ter plaatse is zaterdag het bezoek in de gevangenis afgelast.

Lang heeft de Tunesiër niet van zijn vrijheid kunnen genieten. De man kon zaterdagavond rond 19 uur worden opgepakt in het Nederlandse Nijmegen. Die arrestatie kwam er volgens de woordvoerster van Gevangeniswezen zijn nadat hij daar nieuwe criminele feiten heeft gepleegd. Over welke feiten het gaat, wordt voorlopig geen commentaar gegeven.