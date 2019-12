Geboren in Olen, voorgoed in de harten van elke Hoogstratenaar: zeven levens van deken Lauwereys Toon Verheijen

10 december 2019

22u06 0 Hoogstraten Johans Ooms en Nand Doms schreven in 2017 een turf van een boek over de heropbouw van de toren van de Sint-Katharinakerk. Die werd immers door de Duitsers opgeblazen op 23 oktober 1944. De heropbouw kwam er dankzij deken Jozef Lauwereys. Het stond misschien een beetje in de sterren geschreven dat ook deze held van Olen en Hoogstraten een heel boek gewijd zou worden. Los van de kerktoren.

“Die man moet tijdens die periode nauwelijks geslapen hebben”. Dat waren de woorden van Johan Ooms en Nand Doms toen ze aan ondergetekende uitlegden waarom ze het boek ‘En gij zult wederopbouwen’ schreven. Een eerbetoon aan de man die de kathedraal van de Kempen, ‘Ons Trien’ voor de Hoogstratenaren, weer deed herrijzen. Met 105 meter is de Sint-Katharinakerk het derde hoogste kerkgebouw van België, en één van de hoogste bakstenen gebouwen ter wereld. ‘En gij zult heropbouwen’: dat waren de woorden van kardinaal Van Roey, toen hij in november 1944 samen met deken Lauwerys tussen het puin stond. Het enige wat Lauwerys geantwoord heeft, is ‘ja, eminentie’ - niet wetende dat hem dertig jaar miserie stond te wachten.

Bloed, zweet en tranen

‘Ons Trien’ is voor heel wat inwoners van Hoogstraten een evidentie. Ze staat er. Ze is pas (gedeeltelijk) gerestaureerd. Voor iedereen is het een herkenningspunt. Na een lange reis de toren zien is een teken: we zijn bijna thuis. “Maar eigenlijk is het dat niet”, zeggen de auteurs van het nieuwe boek. “De voormalige Hoogstraatse pastoor-deken Jozef Lauwerys (heeft zowat 30 jaar bloed, zweet en tranen gelaten aan de heropbouw van genoemde kerk en toren. Maar hij veel meer heeft betekend dan die heropbouw alleen en daarom dachten we ook meteen aan een vervolg. JOANNES JOZEF LAUWERYS – een biografie van zeven levens.”

Olen

Jozef Lauwereys groeide op in Olen en ging daarna naar het college in Herentals. Tijdens zijn studietijd zat hij in het Mechelse Groot Seminarie waarna de zelfs nog niet gewijde priester Jozef Lauwerys in 1919 benoemd werd aan het Klein Seminarie van Hoogstraten waar hij 25 jaar leraar geschiedenis was. In 1945 werd hij beniemd tot pastoor-deken van Hoogstraten met onmenselijke opdracht kerk en toren naar beeld en gelijkenis herop te bouwen, wat dan ook zijn ‘levenswerk’ zou worden. Maar daar bleef het helemaal niet bij. Met oud seminarie-collega Remi Lens vernieuwde Lauwerys de befaamde Heilig Bloedprocessie die samen met kerk en toren in 1944 volledig was vernield. Olen, zijn geboortedorp, bleef hij onvoorwaardelijk trouw, onder andere door de stichting en het voorzitter- en erevoorzitterschap van de Olense Heemkring ‘De Linde.’ Na zijn pensioen mocht Lauwerys dan ook talrijke eretekens en ridderorden in ontvangst nemen en was hij het voorwerp van talrijke huldigingen. Hij werd ereburger van Hoogstraten en Olen, en kreeg in beide gemeenten een straat naar hem genoemd. Hoogstraten gaf hem een levensgroot standbeeld als ultieme hulde voor zijn belangrijk aandeel in de Hoogstraatse geschiedenis.

Beperkte oplage

Het boek zal voorgesteld worden op 13 december om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie in Hoogstraten. Je kan intekenen op het boek door 24,90 euro te storten op de projectrekening nr. BE51 7350 4722 7062 op naam van Ooms J & Doms F. Je kan je intekening op voorhand mailen naar nand.doms@gmail.com zodat je intekening al geregistreerd wordt. Boeken in Hoogstraten worden thuisbezorgd. Er worden slechts 250 exemplaren gedrukt.