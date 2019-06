Fruithuis Minderhout is dé Groentenvakman van 2019 Toon Verheijen

11u30 0 Hoogstraten Het Fruithuis Minderhout is verkozen tot Groentenvakman van 2019. Het is een wedstrijd van VLAM in samenwerking met de Boerenbond, Flandria en Buurtsuper.be. Met de wedstrijd ‘Groentevakman’ wil VLAM verswinkels motiveren en hen belonen voor hun dagelijkse inspanningen om groenten “van bij ons” in de kijker te zetten.

De deelnemers van de wedstrijd kregen van 27 maart tot en met 1 mei ’19 de tijd om hun kandidatuur in te dienen. Een expertenjury beoordeelde de kandidaturen. Wie naar de volgende ronde mocht, kreeg een mystery shopper over de vloer. Het eindoordeel was in handen van de expertenjury. Zij bezochten zelf de finalisten en kozen de uiteindelijke twee winnaars van Groentevakman 2019. De kandidaten werden voornamelijk beoordeeld op de presentatie van hun rayon en hun aanbod van verse Belgische groenten.

De jury was duidelijk voor Fruithuis Minderhout. “Zij leveren dagelijks inspanningen om de seizoensgroenten van bij ons in de kijker te zetten. Ze besteden aandacht aan het creatief inrichten van hun rayon zoals een treinwagonnetje van courgettes, wortelen en radijzen en iedere dag verloten ze een Flandria-groentemand onder de klanten. Daarbovenop heeft Fruithuis Minderhout goed begrepen dat de versrayon een handig marketinginstrument is: ze spelen bijvoorbeeld in op de drukke examenperiode door tomaatjes als heerlijk tussendoortje aan te bieden voor de blokkende studenten.”

Elke winnaar in de categorie Groentevakman 2019 kreeg een cheque van 1.000 euro, een winkelreportage in Buurtsuper.be-magazine en exclusieve schorten voor het team.