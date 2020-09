Frank Belmans begint zwaar gehavend aan de competitie met Hoogstraten: "Op één week tijd ziet de wereld er helemaal anders uit" Kristof Gabriels

22 september 2020

22 september 2020 - Veel tijd om stil te staan bij de bekeruitschakeling zaterdag tegen Dessel hebben ze niet bij tweedenationaler Hoogstraten, want morgenavond moeten de troepen van coach Frank Belmans al opnieuw de wei in. De Rooikens openen dan de competitie in en tegen Houtvenne.

Hoogstraten verloor afgelopen weekend in de vierde bekerronde thuis met 1-3 van Dessel. “Zij gaan verdiend door”, geeft Belmans toe. “Ons eerste halfuur was absoluut niet goed. In een betere tweede helft kwamen we snel langszij, maar amper tien seconden later stond het alweer 1-2. Dan kan je opnieuw beginnen. Bovendien speelde de vermoedheid ons parten op het einde. We zaten duidelijk door onze beste krachten heen.”

Hoogstraten ligt zo niet alleen uit de beker. Het zag met Van Dyck, Vermeeren en Van Zantvoort ook nog eens drie jongens geblesseerd uitvallen. “Als je weet dat ook Tilburgs, Verheyen en Vlayen al ontbraken, beginnen we serieus gehavend aan de competitie. Op één week tijd ziet de wereld er dus helemaal anders uit, want tot voor kort was er geen vuiltje aan de lucht en zaten we perfect op schema zonder ook maar één kwetsuur. Op dat vlak is de beker een beetje een vergiftigd geschenk geweest. Niet alleen door de blessures die we er aan overhouden, maar ook omdat het wel heel kort dag is om ons voor te bereiden op de match tegen Houtvenne.”

Geen excuus

Belmans kan morgenavond wel weer rekenen op nieuwkomer Naqqadi (ex-Houtvenne), die tegen Dessel nog geschorst moest toekijken. “Op Mehdi na verwacht ik niet heel veel jongens te kunnen recupereren. Al wil ik me daar niet achter verschuilen. We hebben tenslotte een heel goede voorbereiding achter de rug, waardoor ik hoop dat we er klaar voor zijn. We gaan in elk geval naar Houtvenne om te winnen. Daar veranderen de vele afwezigen niks aan. Het is aan de jonge gasten om hun kans te grijpen. Op mentaliteit kan je ook ver geraken. Anderzijds is Houtvenne natuurlijk wel een heel goede ploeg. Met de komst van drie ex-profs (Da Silva, Ofori en Van Aerschot, red.) hebben ze laatste weken bijvoorbeeld nog een serieuze kwaliteitsinjectie doorgevoerd.”