Fluovest doet dief oplichten in weide Toon Verheijen

04 augustus 2020

13u40 0 Hoogstraten Een fietsendief is op een erg knullige wijze opgepakt in Hoogstraten. De politie kreeg enkele dagen geleden om 3 uur ’s nachts de melding dat een buurtbewoonster twee onbekende mannen onder de carport zag staan prutsen. In haar beschrijving gaf de vrouw mee dat de verdachte mannen zowaar een fluovestje droegen.

De politie was snel ter plaatse en kon een eerste verdachte meteen arresteren. Even later zagen ze het fluovestje oplichten in een weide waar de tweede verdachte zich probeerde te verstoppen. Na arrestatie en verder onderzoek in de omgeving kunnen de inspecteurs drie elektrische fietsen aantreffen. De twee mannen van 31 en 51 jaar uit Roemenië zijn aangehouden door de onderzoeksrechter.