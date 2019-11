Fleurige glasbollen in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten Toon Verheijen

02 november 2019

20u32 0 Hoogstraten De glasbollen in onder meer de Gravin Elisabethlaan hebben een opvallende opfleuring gekregen. De bollen zijn getooid met kleurrijke bloemen en errond is een kunstgrastapijt gelegd. Het is een initiatief dat IOK Afvalbeheer, Mooimakers en Fost Plus samen gestart zijn in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil.

Het opfleuren van de glasbollen is één van de drie testen die de drie partijen uitvoeren. In sommige gemeenten wordt ook gezocht naar glasbolpeters- en meters die een oogje in het zeil houden en op andere locaties worden camera’s ingezet. Zo zijn er al glasbolpeters- en meters aan de slag in Mol, Geel, Turnhout en Herentals. Zij geven door wanneer bollen (over)vol zitten, melden sluikstorten en ruimen af en toe zwerfvuil op. Andere locaties zoals deze nu in Hoogstraten worden voorzien van een kunstgrasveld met bloemen en op de bollen worden ook bloemen geplakt. Op de bollen verschijnt ook de boodschap: ‘ik ben opgefleurd, hou mij netjes’. Op nog andere locaties houdt een ‘inspecteur’ van achter een krant al dan niet samen met een bewakingscamera alles in de gaten. Bij alle glasbollen gebeuren voor- en nametingen om het effect op de netheid te kunnen meten. In functie van handhaving worden bijkomend extra camera’s ingezet.

Glasbollen zijn dikwijls een verzamelpunt voor meer dan alleen glas. Op heel wat plaatsen is het schering en inslag dat er ook kartonnen dozen, plastic en ander vuil wordt achtergelaten. .