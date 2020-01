Feest voor Sint-Jorisgilde Meer: Bianca Rombouts is nieuwe deken Toon Verheijen

12 januari 2020

13u17 3

De Koninklijke Sint-Jorisgilde in Meer heeft 2020 ingezet met een feestelijke plechtigheid. Bianca Rombouts liet zich thuis ‘uithalen’ als nieuwe deken. De aanwezige vertrokken in stoet aan het gildelokaal in de Donckstraat naar Bianca thuis aan de Meerseweg. Daar volgde een traktatie van de nieuwe deken en ze kreeg van huidig luitenant Toon Rombouts, haar vader, het erelint dat ze de volgende twee jaar mag dragen. Daarna trok de hele bende opnieuw in optocht naar het gildelokaal waar appelbollen en worstenbroden stonden te wachten en waar hoofdman Gert Rombouts het jaarverslag voorlas. En er werd ook nog een poging gedaan om de Meerse kadril te dansen.