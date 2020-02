Exhibitionist daagt weer op, buurtbewoners reageren: “Wat als hij vroeg of laat een stap verder gaat?”

Hoogstraten

De buurtbewoners uit voornamelijk de Watermolenweg in Meersel-Dreef staan op scherp nadat ze twee avonden op rij geconfronteerd werden met een 39-jarige exhibitionist S. uit Breda . Woensdagavond kwam het zelfs tot een kleine ‘klopjacht’. De man werd opgepakt, maar de politie moest hem laten gaan. “Onbegrijpelijk dat de man in Nederland niet wordt opgesloten. Ergens zijn we ook bang dat hij vroeg of laat een stap verder gaat en écht iemand aanrandt. Of dat hij iemand tegen het lijf loopt die niet vriendelijk blijft.”