Ex-gevangene riskeert nieuwe celstraf voor drugsbezit achter tralies JVN

03 september 2019

12u32 4 Hoogstraten Jeroen M. uit Turnhout werd in juli 2017 in de gevangenis in Hoogstraten betrapt met xtc. Het kan hem een bijkomende gevangenisstraf van 3 maanden opleveren.

Kort nadat Jeroen M. eind juli 2017 in de gevangenis in Hoogstraten werd betrapt met een kleine hoeveelheid xtc, zat zijn straf er op. Omdat het openbaar ministerie hem niet meteen terug achter tralies wilde zetten voor het drugsbezit in de gevangenis, kreeg M. een minnelijke schikking – een geldboete – aangeboden. “Maar die heeft hij ondanks een afbetalingsplan nooit betaald omwille van onvoldoende middelen”, zegt aanklager Elke Van Dyck. “We moesten daarom toch tot dagvaarding over gaan. Ik vraag een celstraf van 3 maanden.”

De advocaat van Jeroen M. hoopt op een loutere schuldigverklaring zonder bijkomende straf. “Zijn leven was vroeger een puinhoop. Maar hij heeft intussen de koe bij de horens gevat. Hij is begeleiding opgestart bij CAW, heeft werk gevonden, en is sinds maart 2019 in behandeling voor zijn bipolaire stoornis. Toen de minnelijke schikking kwam, had hij niet voldoende middelen om te betalen. Intussen is dat wel het geval.”

Vonnis op 1 oktober.