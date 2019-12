Erotisch getint themafeest in HI25 geannuleerd: “Jammer, maar we geven niet op en gaan verder met ons concept” Toon Verheijen

17 december 2019

22u27 2 Hoogstraten Het erotisch getinte themafeest van Club Kiss in de HI25 van discotheek Highstreet is in laatste instantie afgeblazen. Na de commotie van enkele weken terug is beslist om het evenement niet te laten doorgaan. “Met pijn in het hart, want we willen gewoon een feest geven.”

De organisatie van een erotisch getint themafeest in HI25 van Highstreet zorgde begin december voor wat beroering. Er leefde de vrees dat het zou uitmonden in een seksfeest vooral omdat in de omschrijving de woorden candyrooms en playrooms werd gebruikt. Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) kondigde ook controles aan om te zien of alles binnen de wettelijke normen zou verlopen. “We hebben via de verhuurder van Higstreet het bericht gekregen dat het evenement uiteindelijk niet doorgaat”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “Wij hebben niets verbode. Dat konden we ook niet. Maar we hebben alleen gezegd dat we zouden controleren dat alles volgens de regels zou verlopen.”

Geen stress

Club Kiss plaatste dinsdagavond een bericht op hun eigen facebookpagina. “Wellicht hebben jullie het al mee gekregen maar wij moeten met pijn in ons hart afscheid nemen van onze nieuwe nog niet gebruikte locatie. De omgeving (buurt) heeft geklaagd dat ze niet een erotisch evenement in de buurt willen hebben. Wij betreuren dit uiteraard ten zeerste, aangezien wij een organisatie willen zijn die exclusieve themafeesten geeft. Samen met de eigenaar van Highstreet hebben wij er alles aan gedaan om ons evenement toch door te laten gaan, helaas hebben we deze strijd verloren. Wat jullie gelezen hebben is dat ze het evenement niet kunnen weigeren. Jullie zien ook dat ze direct van alles inzetten om ons weg te krijgen. Dit alles heeft ons doen besluiten dat wij niet voor deze stress gaan. Ondanks dat we ons volledig aan de wet houden hebben we er dan toch voor gekozen om ons event te cancelen op de desbetreffende locatie. (…) We hebben uiteraard gezocht naar een nieuwe locatie, maar dat konden we niet meer realiseren in deze korte periode. Wij gaan dus gewoon door met ons concept “Club Kiss”. We hopen op jullie begrip en steun. Wij geven niet op”, klinkt het bij de organisatie.