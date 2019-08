Ene werf op E19 nog maar net gedaan of daar is de volgende alweer: vier weken werken tussen Meer en Nederlandse grens Toon Verheijen

12 augustus 2019

17u02 0 Hoogstraten De werf tussen Sint-Job-in-‘t-Goor en Kleine Bareel op de E19 is nog maar net afgerond of de aannemer start begin september al met een nieuwe grote werf. Deze keer gaat het om het gedeelte tussen Meer en de grens met Nederland. Begin oktober zullen de werken normaal gezien wel afgerond zijn.

De voorbije maanden werd er al heel wat gewerkt op de E19 met het nodige fileleed tot gevolg en het lijkt erop dat de automobilist die dagelijks de E19 gebruikt en tot in Loenhout of Meer moet, nog eens opnieuw de nodige hinder zal mogelijk trotseren. De voorbije weken was dat het geval tussen Sint-Job en Kleine Bareel met versmalde rijkstroken in elke rijrichting. Nu gaat het Agentschap Wegen en Verkeer het volledige wegdek vernieuwen tussen Meer en de grens met Nederland. Ook de vangrails zullen vervangen worden.

Hinder

“De werken starten op vrijdag 6 september en zullen zeker tot het einde van de maand duren”, zegt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Tussen 6 en 20 september zal de hinder voor het verkeer eerder beperkt zijn. Het verkeer richting Antwerpen kan gewoon over normale rijstroken rijden. In de richting van Nederland zal dat overdag op weekdagen ook het geval zijn, maar ’s avonds en ‘s nachts (vanaf 21 uur tot 6 uur ’s morgens) en in de weekends moet het verkeer over de pechtstrook voorbij de werfzone.”

Maar van 20 september tot 2 oktober staat er wel grote verkeershinder te wachten. “Overdag zijn er twee versmalde rijstroken in elke rijrichting”, zegt Schoenmaekers. “In de richting van Antwerpen verschuift het verkeer naar de rechter rijstrook en de pechstrook. De linkse rijstrook wordt gebruikt om doorsteken te maken in de middenberm. Vanaf 20 september zal het verkeer naar Nederland dan door die doorstreken naar de andere kant moeten. Overdag kan het verkeer richting Nederland ook nog wel altijd over één rijstrook op de eigen weghelft blijven, maar na 21 uur en in het weekend is dat niet mogelijk.” Van 30 september tot 2 oktober worden de doorsteken in de middenberm verwijderd. Het verkeer naar Antwerpen rijdt dan nog op de pechstrook en de rechterrijstrook. Het verkeer naar Nederland rijdt overdag over de normale rijstroken, ’s nachts rijden zij over de pechstrook.

Bereikbaarheid

De op- en afritten voor de Transportzone Meer blijven normaal bereikbaar behalve tussen 20 en 30 september. Dan worden die na 21 uur en in het weekend afgesloten. Verkeer vanuit Antwerpen moet dan de richting Tilburg volgen om dan te keren aan het op- en afrittencomplex Ulvenhout om zo de industriezone Hazeldonk te kunnen bereiken.