En plots kleurt toren Sint-Katharinakerk blauw en rood

07 september 2020

11u01 0 Hoogstraten De toren van de Sint-Katharinakerk kleurde afgelopen zaterdagnacht tussen middernacht en 1 uur plots rood en blauw. Het blijkt om een stunt te gaan van de KSA.

“Wij organiseren normaal elke jaar een schuimfuif", zegt leider Kevin Vinck. “Door corona moeten we echter de editie van dit jaar overslaan, maar we wilden toch iets doen. Daarom hebben we zaterdagnacht een dj-set opgenomen met verschillende dj’s en die zullen we dan op 19 september - de dag van de schuimfuif - uitzenden op onze Facebookpagina ‘Schuimfuif Hoogstraten’.

Voor extra promotie had de KSA de toelating gekregen van het stadsbestuur om de kerktoren tussen middernacht en 1 uur uit te lichten.



