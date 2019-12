Eerste spadesteek voor nieuwe gymhal medio 2020 in de grond Toon Verheijen

17 december 2019

15u20 3 Hoogstraten De stad Hoogstraten en turnkring ’t Spagaatje gaan vermoedelijk medio volgend jaar de eerste spade in de grond steken voor de nieuwe gymhal. Het dossier kent al een lange geschiedenis, maar lijkt nu eindelijk in de finale fase te geraken.

“De bedoeling is dat de werken ergens volgend jaar kunnen”, bevestigt schepen van Financiën Roger Van Aperen (N-VA). “De hal komt achter het Klein Seminarie in de omgeving van de voetbalterreinen, het zwembad en de Finse piste. We willen de werken inderdaad zo snel mogelijk opstarten omdat de club in de zomer van 2018 een subsidie kreeg toegekend van zo’n 360.000 euro.” Daarnaast kwam er ook nog 150.000 euro van de provincie. De stad zou 700.000 euro betalen en de club zelf zou het resterende bedrag van de geraamde kostprijs van 1.6 miljoen euro betalen.

In de gymzaal komen alle olympische toestellen voor dames- en herenturnen, tumbling en trampolinespringen. In de polyvalente zaal komt een spiegelwand met balletbarre. Daar zal ook kleutermateriaal aanwezig zijn. De zaal zal vooral dienen voor dans, multimove, yoga en seniorengym.

De stad is ook volop bezig met nog meer plannen om van de site Wereldakker een héél grote sportsite te maken, maar wil daarover voorlopig geen details kwijt.