Eerste kerstmarkt Wortel schot in de roos: “Veel volk, mooie verlichting: dit smaakt naar meer” Toon Verheijen

07 december 2019

23u36 2 Hoogstraten De kerstverlichting van Wortel schittert sinds zaterdagavond aan het pleintje voor ’t Slot. De ontsteking van de kerstverlichting ging gepaard met de eerste kerstmarkt in het Hoogstraats deeldorp en het was met een schot in de roos.

“Een geweldige sfeer, alle verenigingen die mee deden, wafels van de KLJ en braadworstbroodjes van de voetbal die snel waren uitverkocht. Dit is zeker voor herhaling vatbaar”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Net als de voorgaande jaren hebben we met de Wortelse dorpsraad afgesproken dat het stadsbestuur de helft van de kosten van de kerstverlichting betaalt. Ik ben blij dat wij de Boomkens opnieuw samen kunnen doen schitteren. Bedankt aan de dorpsraad van Wortel om dit voor 2019 weer in gang te steken. Op een weekend als het deze, dat in teken staat van warmte, gezelligheid en het goede doel, ben ik enorm trots dat het stadsbestuur ’t Slot recent heeft aangekocht. Hand in hand met de verenigingen die ’t Slot als veilige haven voor hun activiteiten gebruiken, ben ik ervan overtuigd dat wij de toekomst van Wortel samen nog warmer kunnen maken. En dan – last but not least – lieve mensen, wens ik jullie allemaal – en natuurlijk ook je gezin – namens het stadsbestuur een zalige Kerstmis, prettige eindejaarsfeesten en veel vrede en geluk in het nieuwe jaar, 2020. Dat het een schitterend jaar mag worden, zo fel als de kerstverlichting hier.”