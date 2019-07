Eerste editie van Farmrun & Walk: een blik achter de schermen van het landbouwleven in Hoogstraten Toon Verheijen

31 juli 2019

15u50 0 Hoogstraten De Groene Kring Hoogstraten organiseert op zondag 4 augustus de eerste editie van de Farmrun & Walk. De lokale vereniging voor jonge land- en tuinbouwers wil daarmee de Hoogstraatse landbouwbedrijven in de kijker zetten.

“Trek je wandel- of loopschoenen aan en maak kennis met prachtige boerderijen. Beleef de landbouw van dichtbij en begeef je al rennend, huppelend, wandelend dwars door velden, serres en bedrijven. Je kan kiezen voor een tocht van 7 of 13 kilometer”, zegt Ine Brosens van De Groene Kring. “Onze aardbeien kent iedereen, maar dat Hoogstraten nog veel meer te bieden heeft weten veel mensen niet. Daarom besloten we als jonge land- en tuinbouwers dat het tijd was iets te ondernemen. Daarom nodigen we iedereen uit om op deze manier een kijkje te komen nemen op onze bedrijven. Tijdens je tocht maak je kennis met geiten, kippen, koeien en varkens. Maar ook aardbeien en kiwibessen zal je op je weg passeren. De kleinsten onder ons kunnen echt op ontdekkingstocht met enkele opdrachtjes en verder zal je onderweg heel wat wist-je-datjes ontdekken over de hedendaagse land- en tuinbouw.”

Het vertrek is voorzien aan Limar op Klein Eyssel 25 c in Meerle vanaf 10 uur.