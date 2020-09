Eén vierde jaar van VTI Spijker in quarantaine na coronabesmetting leerling Toon Verheijen

22 september 2020

15u55 0 Hoogstraten Een klas van het vierde middelbaar van het VTI Spijker is sinds dinsdag in quarantaine geplaatst. Een van de leerlingen geraakte besmet met het coronavirus, maar omdat er een hoogrisicocontact was met de rest van de klas, moesten ook die leerlingen in quarantaine.

Een leerling van het vierde jaar vertoonde symptomen, liet zich testen en het resultaat was positief. “We zochten samen met CLB uit of er veel hoogrisicocontact was met andere leerlingen”, zegt Reine Smans van VTI Spijker. “Dit bleek binnen de eigen klas toch wel om een heel aantal leerlingen te gaan. Uit voorzorg besloten we daarom de volledige klas in quarantaine te zetten.”

Keuken

Dat het om heel wat leerlingen gaat, komt omdat de klas ook heel wat praktijkuren heeft. “In theorielessen hebben leerlingen vaste plaatsen die gerespecteerd dienen te worden”, zegt Reine Smans. “In een praktijklokaal, een keuken in dit geval, werkt men anders uiteraard. We schakelen meteen over op afstandsleren voor deze klas. Op die manier beperken we leerachterstand. We brengen de praktijklessen bij hen aan huis op een originele manier. Dat zijn we nog volop aan het uitwerken.”

Hygiëne

VTI Spijker benadrukt wel dat er nauwlettend wordt toegezien op hygiëne. “Leerlingen dragen overal een mondmasker in de gebouwen en letten op hun afstand met anderen. Ook aan handhygiëne wordt erg veel belang gehecht”, zegt Reine Smans. “Het is moeilijk om alles te bewaken, maar onze leerlingen en leerkrachten verdienen een dikke pluim voor hun volharding in blijvend plichtsbewust handelen.”