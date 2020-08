Een nieuwe gemeenteraad, een nieuw steekspel tussen meerderheid en oppositie: “Dit zijn domme vragen om de show te stelen” Toon Verheijen

24 augustus 2020

21u18 7 Hoogstraten Een nieuwe gemeenteraad, een nieuw steekspel op de Hoogstraatse gemeenteraad. De meerderheid startte de gemeenteraad opnieuw met een stand van zaken het relanceplan en welke zaken er ondernomen zijn. De oppositie had wat bedenkingen en vragen, maar dat zorgde voor enorm veel wrevel. “Domme vragen en de show stelen”, klonk het bij burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).

De voorbije weken heeft de meerderheid in de drie werkgroepen verder gewerkt om een degelijk relanceplan uit te werken voor de coronacrisis. Bij het begin van de gemeenteraad werd opnieuw een overzicht gegeven van wat er allemaal gedaan is waarom wel wat vragen van de oppositie kwamen. Zij vonden opnieuw dat niet alle groepen aan bod kwamen buiten ondernemers & toerisme, verenigingen en inwoners. “Nochtans denk ik dat we genoeg doen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We zijn actief bezig met de tuinbouwsector en de Huisartsenwachtpost wil zelfs eventueel ter plaatse gaan bij hen om coronatesten af te nemen. Wij hebben samen met Merksplas en Rijkevorsel ook de beslissing genomen om niet alleen gasten uit de rode zone maar ook uit de oranje zone verplicht te laten testen en in quarantaine te gaan. En ja wij zijn ook ongerust dat ze op de aardbeienvelden dicht bij elkaar staan. We doen ondertussen ook een contacttracing en voor de thuisverpleegkundigen zijn we het materiaal gaan ophalen dat ze kregen van de federale overheid.”

Burgemeester Marc Van Aperen moest opnieuw diep ademhalen. “De beste stuurwal staan zoals altijd aan wal. Ik vind de verzuringsgraad in deze gemeenteraad zo groot. We kunnen nooit iets goed doen. Niets deugd, alles is slecht, ach ik lig er allemaal niet meer wakker van.” De uitspraken werkten alweer als een rode lap op een stier. “We staan aan de kant weer te roepen? Tja, daar heeft de meerderheid ons gezet, want we mochten niet meedoen in de werkgroepen. Het lijkt me logische dat we dan bemerkingen en vragen hebben. Ja we mogen zelfs kritiek hebben.” Het steekspel was echter nog niet helemaal over. “Als je alle dagen onze website of de facebookpagina in de gaten zou houden, dan zou je het perfect kunnen volgen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Dan moet je geen domme vragen stellen en de show stelen. Jammer dat jullie zich moeten aanstellen.”

Oogsten en zaaien

Ook Tinne Rombouts (CD&V) moeide zich in het ‘debat’ en vroeg dat het in de toekomst toch wel anders zou gaan want ze vindt dat de voorbije maanden het niveau van de gemeenteraad ernstig gedaald is en dan vooral de manier van werken van de meerderheid door nauwelijks of geen antwoorden te geven of alleen maar aan grootspraak te doen. “Ik heb geantwoord en op de vragen zal een diepgaand antwoord volgen en geen uit de losse pols. Ik speel dit spelletje niet meer mee. En naar Anders toe: verontschuldigen? Je oogst wat je zaait.”