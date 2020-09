Eén klas van Klein Seminarie in quarantaine Toon Verheijen

14 september 2020

20u34 0 Hoogstraten Een tweede jaar van het Klein Seminarie zit sinds vorige week in quarantaine nadat een van de leerlingen symptomen van Covid-19 vertoonde. Enkele leerlingen waarmee hij contact had uit andere jaren zijn ook in quarantaine geplaatst.

“We kregen vorige week de melding dat een van onze leerlingen uit het tweede jaar symptomen vertoonde van Covid-19”, vertelt directeur Greet Op De Beeck. “We hebben onmiddellijk het CLB ingeschakeld die de contact tracing heeft uitgevoerd. Op basis daarvan is beslist om de klas in quarantaine te laten gaan. Ook enkele leerlingen waarmee er een nauw contact was geweest op de speelplaats of in de bus zitten in quarantaine. Maar ze volgen gewoon afstandsonderwijs tot ze weer terug naar onze school mogen.” Op het Klein Seminarie zitten 1.100 leerlingen en geven een honderdtal 100 leerkrachten les.

Ondertussen hebben ook zowat alle middelbare scholen in Hoogstraten een brief verspreid aan de leerlingen en hun ouders om ook buiten de schoolmuren zich aan de juiste regels moeten houden waaronder de afstandsregels en de mondmaskerplicht. Dat gebeurde onder meer op vraag van de politie.