Een callcenter, gemeentelijke diensten sluiten en nergens nog evenementen: corona legt ook de Kempen lam Toon Verheijen Jurgen Geyselings Wouter Demuynck

13 maart 2020

12u27 52 Hoogstraten De drastische maatregelen die de federale overheid donderdagavond heeft genomen, zal de komende dagen en weken voor heel wat aanpassingen zorgen. Scholen zoeken naar oplossingen voor examens en opvang en horeca-uitbaters en winkeliers zoeken naar oplossingen om de (al dan niet gedeeltelijke) gedwongen sluiting op te volgen.

Frietje Meer

Richard en Kitty openden vorige zomer hun frituur in Meer (Hoogstraten). “Het zijn zware maatregelen die genomen worden, maar we begrijpen ze wel. Dit is allemaal beter dan dat er duizenden mensen ziek zouden worden”, zeggen Richard en Kitty. “Zelf gaan we wel proberen om onze klanten nog zoveel mogelijk verder te helpen en uiteraard zelf ook onze zaak wat draaiende proberen te houden. Voorlopig mogen we in het weekend ook nog gewoon openblijven, maar als de maatregelen nog verstrengen zijn we voorbereid. Dan gaan we met een drive in werken.Je belt als klant je bestelling door en kunt die dan bij ons komen afhalen. Moest dit ook nog wegvallen, starten we met leveringen aan huis.” Maar zover zijn we voorlopig dus nog niet.” Frietje Meer is te bereiken via +32479770599.

Afhalen bij restaurants

Restaurants moeten dan wel de deuren sluiten, eten afhalen kan nog steeds wel. Zo zal Link21 uit Herentals afhaalgerechten blijven voorzien, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Klanten kunnen gerechten kiezen uit de take awaybrochure, maar ook een keuze op maat is mogelijk.

Bestellen kan via https://www.link21.be/take-away of door te bellen naar 014/28.30.40.

Callcenter

De stad Turnhout nam donderdag al strenge maatregelen, maar doet daar nu nog een schepje bovenop. “Met de maatregelen willen we de bevolking beschermen en ernaar streven dat de zorg voor ernstig zieke patiënten en risicopatiënten in het Turnhoutse ziekenhuis wordt gevrijwaard”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “Ik wil benadrukken dat er geen reden is tot paniek. Turnhoutenaren kunnen het stadsbestuur contacteren voor vragen over de geldende maatregelen via mail naar vragen@turnhout.be en vanaf maandag 16 maart ook telefonisch op het nummer 014 40 96 66. Het callcenter is dan bereikbaar op weekdagen van 8 tot 18 uur.”

Gemeentelijke diensten Turnhout

De diensten op het Stadskantoor blijven open. Aan de bewoners wordt echter gevraagd om bezoeken uit te stellen als ze niet dringend of noodzakelijk zijn en niet nodeloos te komen aanschuiven.

De bibliotheek gaat dicht. Materialen kunnen doorlopend worden ingeleverd via de inleverschuiven beneden aan de ingang. Uitleentermijnen worden opgeschort tot de bib heropent, tijdens de sluitingsperiode worden er geen boetes aangerekend. Het stadsarchief en de musea zijn gesloten. De jeugddienst, de sportdienst en de diensten cultuurcoördinatie en evenementen zijn gesloten.

De woensdag- en zaterdagmarkten worden afgelast. Cultuurhuis de Warande annuleert alle voorstellingen, eetcafé Barzoen moet sluiten.

Het stadsbestuur annuleert alle niet-noodzakelijke vergaderingen: geplande bewonersvergaderingen worden afgelast, commissie- en gemeenteraadsvergaderingen worden verkort in tijd en tot een zo beperkt mogelijke agenda herleid. Aan het publiek wordt gevraagd om voorlopig niet naar gemeenteraads- en commissievergaderingen te komen.

Scholen

Beerse : Het Gemeentelijk Instituut voor Buitengewoon Lager Onderwijs (GIBLO) zorgt vanaf maandag voor noodopvang. “Alle leerkrachten en paramedisch personeel komen zoals anders”, zegt directeur Marc Brosens. “Afhankelijk van het aantal aanwezige leerlingen stellen we een werkrooster op. Er zal ruimte zijn voor ontspanning, maar we voorzien zeker ook voor een taalbad en extra lessen. Wij zijn niet uitgerust om online lessen te voorzien. Onze schoolbussen blijven ook gewoon rijden.”

Hoogstraten: secundaire scholen ASO Spijker, Klein Seminarie, Vito en VTI Spijker: “Wij voorzien uiteraard in opvang voor onze leerlingen en die opvang zal gebeuren door onze leerkrachten en/of ondersteunend personeel”, zegt coördinerend directeur Philippe D’Hulst van Scholengemeenschap Markdal. “Voor al onze medewerkers wordt voor de komende drie weken een aangepaste prestatieregeling uitgewerkt. De aanwezige leerlingen krijgen opdrachten. Wat precies hangt een beetje af van school tot school: opdrachten in het open leercentrum, educatieve taken in een praktijklokaal en dergelijke. De bedoeling is ook dat leerlingen thuis leermateriaal krijgen. Het recht op onderwijs van onze leerlingen zo goed mogelijk te verzekeren. Hoe we dit concreet moeten aanpakken wordt op dit ogenblik nog bestudeerd. Wij vernemen ook dat de leveranciers van onze digitale leerplatformen volop aan de slag zijn om ons hierin te ondersteunen. De examens zullen geschrapt worden. Aan de betrokken leerlingen en hun ouders zal zeer binnenkort gecommuniceerd worden op welke manier we dit verder opvolgen.

Gemeentelijke basisschool Vosselaar: de school blijft open voor opvang tussen 8.30 en 15.30 uur. Wie geen opvang heeft, moet dan ook deze uren respecteren.

Gemeenten

De gemeente Merksplas schrapt de gemeente- en OCMW-raad van 16 maart.