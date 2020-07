E19 in Minderhout even versperd... door omgevallen verlichtingspaal Toon Verheijen

05 juli 2020

De E19 tussen Breda en Antwerpen is zondagavond eventjes versperd geweest in de richting van Nederland. Niet door een ongeval, maar wel door een omgevallen verlichtingspaal. Die versperde een tijd lang de beide rijstroken in de richting van Nederland. Het verkeer moest over de pechtstrook rijden. Na een half uurtje was het euvel alweer van de baan. Er wordt nu wel onderzocht waarom de verlichtingspaal naar beneden is gekomen.

#E19 Door een obstakel thv Parking Minderhout→NL moet het verkeer over de pechstrook. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link