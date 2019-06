Duo riskeert veertien maanden cel voor inbraakpogingen in auto’s en fietsdiefstal in Hoogstraten Toon Verheijen

03 juni 2019

12u29 0 Hoogstraten Twee mannen riskeren een gevangenisstraf van veertien maanden omdat ze eind maart van dit jaar enkele diefstallen zouden gepleegd hebben in Hoogstraten.

Op 26 maart werd een bewoner in de Bosloopstraat opgeschrikt door het alarm van zijn wagen dat afging. Hij zag nog net twee mannen wegrijden op een fiets. De buurtbewoner verwittigde meteen de politie, die de twee diezelfde nacht nog kon oppakken. Blijkbaar hadden ze op andere plaatsen ook nog proberen in te breken in wagens. De fiets waarop ze reden bleek bovendien ook gestolen te zijn.

De twee konden moeilijk ontkennen omdat er ook camerabeelden waren van de feiten. De verdediging vroeg om een mildere straf omdat het niet gaat om een georganiseerde bende, maar om twee mannen die het gemunt hadden op "wat kleingeld in wagens”. De uitspraak valt op 17 juni.