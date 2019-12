Duizenden nieuwjaarszangertjes gaan van deur tot deur Toon Verheijen

31 december 2019

De dag voor nieuwjaar staat in de Kempen traditioneel in het teken van kinderen die samen met hun (groot)ouders van deur tot deur gaan om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen en er een mooi liedje bij te zingen. In heel wat gemeenten worden zelfs door de gemeentebesturen of jeugdraden zingzakken voorzien om alle centjes en lekkernijen in op te bergen. “Een mooie traditie en het is leuk om te zien dat elk jaar opnieuw zoveel kinderen de straat optrekken en dus ja ook bij ons zijn ze meer dan welkom”, klinkt het bij Marike Leppens van Hair by M op de Vrijheid in Hoogstraten. Ook Jos Lenaerts uit de Achtelsestraat doet er aan mee. “Wij hebben jarenlang altijd wafels gebakken voor de kinderen die langskomen en ook buurtbewoners waren welkom voor een borreltje of een tas koffie. De laatste jaren waren we ermee gestopt, maar nu hebben we de traditie weer in het leven geroepen. Het is gewoon leuk en gezellig om een babbeltje te doen met de kinderen en de ouders.”