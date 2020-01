Dronken bestuurder crasht met niet-ingeschreven en onverzekerd voertuig Jef Van Nooten

26 januari 2020

09u56 0 Hoogstraten Aan Hoogeind in Meer (Hoogstraten) is zaterdagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd. De bestuurder had gedronken, en zijn voertuig was niet ingeschreven of verzekerd. Zijn rijbewijs is ingetrokken. De man bleef wonderwel ongedeerd.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 21.30 uur. Een 32-jarige bestuurder reed met zijn auto van Meer richting Meersel-Dreef toen het mis ging. “In een flauwe bocht is vermoedelijk het linkervoorwiel afgebroken en kwam de wagen met de achterkant tegen een boom tot stilstand”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Noorderkempen. “De 32-jarige bestuurder uit Hoogstraten bleef ongedeerd. Hij had te veel gedronken, zijn rijbewijs is ingetrokken. Het voertuig was niet ingeschreven en niet verzekerd.”

Door het ongeval lekte er brandstof op het wegdek. De brandweer ging ter plaatse om de rijbaan schoon te maken.