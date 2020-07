Drie schepenen heropenen coronaproof Sportoase Stede Akkers Toon Verheijen

01 juli 2020

09u48 0 Hoogstraten Sportoase Stede Akkers heeft woensdagmorgen na een periode van meer dan drie maanden deuren weer kunnen openen. De schepenen Faye Van Impe (N-VA), Arnold Wittenberg en Piet Van Bavel (Hoogstraten Leeft) namen als eerste een duik. De reservaties komen binnen, maar uitverkocht is het zwembad zeker nog niet.

“Via het nieuwe reservatiesysteem, dat we afgelopen vrijdag lanceerden op onze website en app, reserveerden al 6.247 personen hun zwembeurt”zegt Michael Schouwaerts van Sportoase. “Dankzij deze reservatiemethode kunnen we steeds een ‘healthy distance’ van 1,5m’ garanderen in het hele gebouw. Sportoase beschikt over heel wat zwemwater en dus heel wat capaciteit wat maakt dat er ook nog plaats is voor al wie nog geen plekje in het zwembad reserveerde.”

De voorbije dagen werden alle zestien vestigingen van Sportoase onder handen genomen door Rentokil om nog eens een laatste keer volledig te ontsmetten. Ook tijdens de openingsuren worden er extra maatregelen genomen. Aan de ingang wordt de temperatuur van elke bezoeker gescand. De route binnen de centra zijn aangegeven, zowel in richting als in afstand tegenover andere bezoekers. Er zijn tientallen dispensers geplaatst met handgel. Betalingen kunnen enkel via bancontact of contactloos, cashbetalingen worden niet aanvaard. De individuele kleedruimtes van het zwembad zijn beschikbaar en worden voortdurend ontsmet.