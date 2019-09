Drie meldingen over witte bestelwagen die minderjarigen achtervolgt: politie start onderzoek Toon Verheijen

24 september 2019

10u16 0 Hoogstraten De lokale politie Noorderkempen is een onderzoek gestart na drie meldingen van minderjarigen die in de omgeving van de Lindendreef aangesproken en achtervolgd zouden worden door een of twee mannen in een witte bestelwagen. De laatste melding dateert van maandagavond. “Onze ploegen zullen extra aangestuurd worden, maar voorlopig hebben we weinig aanknopingspunten”, klinkt het bij de politie.

De meldingen dateren van de voorbije twee weken. Zo reden drie jongens een tiental dagen geleden na de hockeytraining naar huis en werden ze achtervolgd door een witte bestelwagen. Plots stapte een man uit en rende achter de jongens aan. De drie reageerden alert en fietsten hard weg. Ze zagen nog net hoe de witte bestelwagen weer stopte om de man te laten instappen en daarna wegreed. Maandagavond kwam er dan een nieuwe melding. Opnieuw werd een jongen aangesproken door een man in een witte bestelwagen, maar de tiener fietste een steegje in waarna de bestelwagen wegreed. Tussentijds gebeurde er nog een gelijkaardig feit.

Onderzoek

De politie bevestigt dat het de voorbije weken drie gelijkaardige meldingen kreeg. “We zijn met een onderzoek gestart omdat we de meldingen zeker serieus nemen”, zegt Els Dellafaille van de politiezone Noorderkempen. “We hebben helaas nog geen vaststellingen kunnen doen. We hebben voorlopig ook weinig aanknopingspunten zoals een nummerplaat en dergelijke.”

Scholen

De politie Noorderkempen is volop bezig met het opmaken van een brief die zo snel mogelijk naar alle scholen zal vertrekken en aan de leerlingen zal meegegeven worden om ook de ouders op de hoogte te brengen. “We roepen op tot waakzaamheid zonder een massahysterie te willen veroorzaken”, zegt Els Dellafaille. “Wie verdachte dingen ziet, vragen we zeker om dat te melden. Meer details over de wagen of een nummerplaat zijn meer dan welkom. We gaan onze ploegen ook aansturen om in schoolomgevingen en rond de hockey alert te zijn.”

Ook burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) kreeg maandagavond de melding van het laatste bericht. “Het is toch belangrijk dat iedereen gewaarschuwd is en alert te zijn. We zullen inderdaad de scholen zo snel mogelijk op de hoogte brengen.”