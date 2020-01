Drie koningen en één koningin trekken al zingend door Hoogstraten om het zieke kinderen en hun familie zo aangenaam mogelijk te maken Jurgen Geyselings

04 januari 2020

13u20 26 Hoogstraten Normaal gaat men op 6 januari verkleed als de drie koningen en met een ster in de hand op pad, maar niet zo in Hoogstraten. Koningin Marleen De Vrij trok door de straten met koningen Tom Gabriëls, Jan Van De Peer en Toon Verheijen. De ingezamelde centen gaan integraal naar Stichting De Kleine Strijders.

Marleen De Vrij trekt al een aantal jaar op pad als koningin rond 6 januari. Telkens kiest ze drie koningen die bekend zijn in Hoogstraten en misschien wel erbuiten. Ditmaal gingen Tom Gabriëls van café De Rijkswacht, Jan Van De Peer, ex-uitbater van de Delhaize-winkel, en journalist en trekker van Stichting De Kleine Strijders Toon Verheijen mee op pad tijdens haar zangtocht door Hoogstraten. Het viertal trekt al zingend langs elke winkel en horecazaak in het centrum op zoek naar gulle schenkers. Het ingezamelde bedrag wordt uiteindelijk geschonken aan Stichting Kleine Strijders.

Gul zijn is héél fijn, zodat elk kind, kind kan zijn! Koningin Marleen en haar drie koningen

“Drie koningen, drie koningen en ene koningin,” klinkt het bij het viertal. “Wil je wat beleven, kan je best iets geven. Gul zijn is héél fijn, dat elk kind, kind kan zijn.” Ieder jaar trekt Marleen met haar drie koningen op pad voor een ander goed doel. “De tekst wordt telkens aangepast en gebracht op de tonen van het welbekende driekoningenlied”, zegt ze. “Sinds een zestal jaar zoek ik een leuk drietal bij elkaar om centen in te zamelen voor het goede doel. We trekken op zaterdag door de straten omdat er dan overal iemand aanwezig is in de winkels en horecazaken. Dinsdag zetten we dan onze tocht verder buiten het centrum om de laatste centen bij elkaar te zingen.”

Stichting Kleine Strijders

‘Dat elk kind, kind kan zijn’ is de leuze van Stichting Kleine Strijders van Toon Verheijen en zijn vrouw Joyce De Sager. De organisatie neemt initiatieven en verwezenlijkt projecten om het de familie van kindjes die in het ziekenhuis verblijven zo aangenaam mogelijk te maken. Maar al te vaak hebben Toon en Joyce moeten merken dat dit voor ouders, broers en zussen geen evidentie is tijdens de vele operaties en behandelingen aan het hart van hun dochtertje. Ze merkten op dat ouders en familie niet de ruimte krijgen of iets hebben om even de gedachten te verzetten of om even tot rust te komen in deze moeilijke tijden. “We zijn dan ook als oprichters van Stichting Kleine Strijders enorm blij en vinden het superfijn dat koningin Marleen dit jaar gekozen heeft om ons te steunen met haar rondgang”, besluit Toon Verheijen.